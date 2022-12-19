《融天納地－溫天納》經濟走勢未定，息率趨勢受影響

《融天納地》美國息率走勢影響環球市場，在上月的議息會議中，聯儲局貨幣政策邏輯開始

呈現明顯變化，經濟因素在政策考慮中的權重提升，而美國明年經濟衰退的風險持續上升，美債

兩年期和十年期收益率倒掛程度達到了數十年來的高位。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）在最新經

濟展望中將明年美國經濟增長速度下調至１﹒０％，經合組織（ＯＥＣＤ）預測美國明增長速度

為０﹒５％。



參考議息相關的點陣圖，１９位委員中的１７位認為終端利率水平會高於５％，相較於９月

份的預期明顯上升，當時議息會議發布的點陣圖中無人預期終點利率會高於５％。自今年３月份

開啟加息周期後，截止目前這輪加息幅度已達４２５個基點，創下自１９８１年以來最大幅度、

最大密度的加息紀錄。聯儲局聲明中顯示，雖然１０月和１１月的通脹數據顯示月度價格上升速

度有所放慢，但需要「更多的證據」才能確定通脹能持續下降。



本月議息會議雖然是聯儲局在連續四次加息７５個基點後，首次將加息幅度放慢至５０個基

點，但點陣圖利率終點的上升，以及鮑威爾的會後發言顯示聯儲局較市場預期更為鷹派，美股逆

轉了１１月ＣＰＩ數據低於預期帶來的上升勢頭，應聲下跌。



會議公布的經濟預測摘要下調了明年實際ＧＤＰ增長速度預測至０﹒５％（在９月時的預測

值為１﹒２％），遠低於２０２４年（１﹒６％）及長期正常增長率（１﹒８％）的估計。與此

同時，上調明年至２０２５年的失業率預期，明年經濟衰退的風險在聯儲局政策考量中成為重要

因素。在會議後，鮑威爾表示，經過此前的大幅加息，很多緊縮影響仍在消化中。故此，現在適

當的做法是減少加息幅度。讓聯儲局更能掌握緊縮水平的時間，平衡美國經濟面臨的風險。然而

，終端利率水平持續時間屬關鍵，聯儲局政策何時能轉向尤其重要。另一方面，聯儲局一再強調

美國核心通脹的韌性，並表示只有在委員會確信通脹能持續下降到２％的水平之後，才會開始考

慮減息。聯儲局亦上調了今年至２０２５年的ＰＣＥ通脹預期和核心ＰＣＥ預期，說明聯儲官員

依然擔憂後續通脹風險。目前在經濟增長和控制通脹兩端因素下，聯儲局不希望釋放過強的鴿派

信號，以便為後續的政策調整保留足夠的彈性。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫

天納》



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