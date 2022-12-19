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19/12/2022 14:36

《師傅教路－黃瑋傑》金邦達安全支付產品滿足各國需求，增長強勁

　　《師傅教路》金邦達寶嘉（０３３１５）主要業務是為全球客戶提供智能安全支付領域的嵌
入式軟件和安全支付產品，同時融合創新金融科技，為金融、政府、衛生、交通、零售等廣泛領
域客戶提供數據處理服務、數字化設備、系統平台、智能自助設備及其他整體解決方案。集團於
２０２１年推出全新一代安全支付嵌入式軟件，於２０２２年上半年陸續通過國際權威實驗室認
證，批准應用於金融、社保、通訊、證照等廣泛領域，並在全球市場推廣和規模化商用，帶動集
團的嵌入式軟件和安全支付產品板塊強勁增長。
　
＊嵌入式軟件和安全支付產品上半年收入增２８﹒７％＊
　
　　今年上半年度，集團實現收入７﹒０９４億元人民幣，同比增長１４﹒５％；利潤為
７８５０萬元，增長１４﹒８％；淨利率約１１﹒１％，與去年同期持平。按業務板塊劃分，嵌
入式軟件和安全支付產品板塊錄得收入４﹒６４６億元，增長２８﹒７％。按地區劃分，歐洲、
非洲和中東地區市場收入大幅增長１７﹒７倍至２９００萬元；亞太地區市場錄得收入５９９０
萬元，增長５５﹒１％。集團新一代嵌入式軟件和安全支付產品不僅符合歐洲、美洲、亞洲、非
洲等多國市場的技術規範要求，且通過本地化開發滿足各國多元化需求。中國地區市場錄得收入
３﹒７５４億元，增長１７﹒２％。在中國地區市場，集團安全支付嵌入式軟件契合中國市場對
金融科技產品自主可控的需求，具備差異化競爭優勢，現有超過１０００家銀行和金融機構使用
集團嵌入式軟件及安全支付產品。此外，中國第三代社會保障卡的市場空間持續釋放，集團已於
２０２１年提前部署，積極拓展相關業務，現時已承接中國多個省市的第三代社會保障卡發行項
目。
　
＊料平台及服務板塊隨疫情趨緩將恢復增長態勢＊
　
　　平台及服務板塊錄得收入２﹒４４９億元，降低５﹒４％，主要受到全球疫情的持續不利影
響。集團全力以科技創新建設ＵＭＶ平台，通過ＵＭＶ平台打造數字化供應鏈平台，實現銀行、
銀行卡組織、上下游供應商、Ｃ端用戶等產業參與者積極互動，共同推動安全支付產品和安全支
付產業的持續創新。集團的ＵＭＶ平台已經累計接入近３０家銀行，並成功與交通領域客戶展開
合作。集團相信隨疫情影響趨緩，平台及服務板塊將恢復增長態勢。建議買入價１﹒５６元，目
標１﹒７元，止蝕位１﹒４８元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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