《陶冬天下－陶冬》中國增長吹號角，美歐減碼啟航程

《陶冬天下》歲末將至，政策變局紛紛啟動。從美歐的鷹派減碼，到中國的穩增長，沒有一

份會議聲明是可以輕鬆消化的，市場努力咀嚼著，資產價格起伏波動。美國聯儲局、歐洲央行和

英格蘭銀行先後加息，不過將幅度從７５點調降到５０點。市場將此視作利率政策進入新篇章，

而三大央行則強調加息還有很長的路要走。央行們的鷹派闡述，消磨了市場關於通脹見頂所帶來

的歡喜，全球股市下調，債市走強。受到美國通脹和利率前景的影響，美元指數走低，石油價格

顛簸中反彈。中國的中央經濟工作會議就強調穩增長、擴內需，看來財政政策和貨幣政策有更大

的運作空間，不過「積極」、「穩健」的字眼卻依然如故。



筆者認為，上周最重要的政策會議是中央經濟工作會議，中國政府為明年的政策定下了基調

。會議把經濟的總基調定在「穩中求進」上，對經濟增長隱晦地提出了新的要求。會議更強調了

內需，把擴大內需和供給側改革提到了同等高度，這是和去年最大的不同。筆者認為２０２３年

的增長目標應該在５％左右，相較於目前的經濟形勢，無疑是高要求，不過不會不惜代價拔高增

長了。



在財政政策上要「加力提效」，比起去年的「提升效率」似乎上了一個等級，「力度」放在

了「效果」前面；在貨幣政策上要「精準有力」，比起去年的「靈活適度」也強調了「有力」。

筆者的理解是，基建需要發力，財政缺口由貨幣政策填補，但不搞大水漫灌。在擴大內需上，「

恢復和擴大內需擺在優先的位置」，揭示出明年的政策思路和工具運用。



民營企業和房地產市場，這次被專門拿出來講。對民營企業提出「兩個不動搖」，意在重塑

民企信心，保障民企產權和企業家權益。關於房地產市場，這次著墨明顯多過上年，第一次提出

要確保平穩發展，滿足合理的融資需求。政府對房產市場和財務健康的民營地產商的態度發生了

較大的變化，不過仍維持「房住不炒」的框架。在筆者看來，這些釋放出更積極主動地解決房地

產困境的訊號。



１１月份的月度經濟資料證實了中國經濟全面下滑，消費、投資和進出口都不理想，經濟形

勢十分嚴峻。有人對抗疫政策改變所帶來的新局面抱有樂觀情緒，筆者也同意疫情最終會向好的

方向發展，不過未來兩個月情況可能會更嚴峻，進一步衝擊經濟活動和收入預期。



為了應對經濟所面臨的挑戰，筆者預期明年政府會以基建和房地產為兩個抓手，加大經濟刺

激的力度。可能有一輪新的政策強刺激，藉此重啟經濟活動，重塑消費和投資信心。不過，政府

刺激固然重要，經濟活動的主體還是民間投資和個人消費。如何用刺激政策和政府開支強化民間

的信心，是政策成功與否、持續與否的關鍵，且待進一步政策細節浮出水面。



上周美聯儲局ＦＯＭＣ決定加息５０點。這比過去五次的加息幅度要小，但仍是過去４０年

來罕見的大碼加息。除了加息減碼外，聯儲局的其它舉動都是偏鷹派的，它將２０２３年ＰＣＥ

通脹預測從３﹒１％上調到３﹒５％，經濟增長預測從１﹒２％下調到０﹒５％。ＦＯＭＣ的利

率前瞻指引（俗稱點陣圖）將終極利率上調到５﹒１％，而且預言２０２４年前不會減息。



主席鮑威爾在會後的記者會上說：「我們已經做了很多，還有更多的工作要做。」他有提及

最近開始放緩的通脹數位，但是強調需要更多的證據來證實通脹下行。鮑威爾把矛頭直指工資上

漲，認為打破服務業工資與物價的連環攀升是必須的，重申了繼續加息，直至達成目標。「我希

望有一個無痛的解決方法來穩定物價，但其實是沒有的。」



鮑威爾的這席話，明顯是說給市場聽的。市場因此調整對利率政策的預判，不過也有相當一

部分人卻不太買他的帳，認為隨著經濟陷入衰退，貨幣政策到時候不得不作大調整。



從通脹形勢看，美國的ＣＰＩ已經進入了迅速下行軌跡，主要得益於供應鏈通脹消失和能源

價格回落。然而，筆者估計物價回落到４－５％左右後，需求端需要有明顯的收縮才能令通脹繼

續下降，屆時工資何去何從就十分重要了。



如果通脹仍然在４－５％區間徘徊，而經濟已經滑入衰退，聯儲局未必在利率政策上立即作

出Ｕ型反轉。這是一個政治問題，生活成本暴漲在美國已經令民怨沸騰了，只有在民意改變的情

況下，聯儲局才空間將政策焦點從通脹轉向就業。



筆者預測２０２３年上半年美國繼續加息，不過加息幅度下降到２５點。春末夏初後暫停加

息動作，進入觀察期，那時候美國經濟可能也在滑向輕度衰退。如果沒有大的經濟事件或市場動

盪，美國減息要等到２０２４年。聯儲局改變利率政策，究竟只是時間拉長了，還是政策轉向了

，是明年的一大看點。



最近很火的一個詞，叫Ｆｅｄ Ｐｉｖｏｔ（聯儲局轉向），聯儲局政策不僅僅是聯儲局的

，而是ｍｏｔｈｅｒ ｏｆ ａｌｌ ｐｉｖｏｔｓ（聯儲局政策轉向是所有國家利率政策轉向

之母）。果然一天之後，歐洲央行在本年度最後一次政策會議上，也決定加息５０點，加息幅度

變小，但是語境上和姿態上就非常強硬。總裁拉加德在記者會上更直接說我們不是聯儲局：「

ＥＣＢ不轉向」。



英格蘭銀行也在同一天加息５０點，同樣發出了需要不斷加息的聲音。央行行長貝利指出工

資增長７％表明就業市場相當熾熱，儘管經濟增長形勢不樂觀，貨幣政策仍然需要進一步收緊。

過去９個月英國已經走出了１９８９年以來最激進的加息軌跡，但是決策者仍在強調「

ｆｏｒｃｅｆｕｌ」 ａｃｔｉｏｎｓ（強力應對）。



歐洲央行預測通貨膨脹在２０２３年仍高達６﹒３％，２０２４年３﹒４％，２０２５年

２﹒３％。按照這個預測，歐洲最早也要等到２０２４年下半年才有減息的機會。筆者上調歐洲

終極利率水準至３﹒５％，ｖｓ之前的３％，暫停加息的時間點可能預計在明年春末夏初。筆者

不排除英國央行在２月會議上加息５０點，不過覺得未來會議每次加息２５點的機會更高，終極

利率設在４﹒５％，大約也在明年春末或夏初暫停加息。



本周焦點有兩個，一是美國１２月ＰＣＥ通脹，預計４﹒６％，繼續回落。一是德國ＩＦＯ

信心指數，預計８５，繼續轉弱。日本銀行有例會不過預計政策不變。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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