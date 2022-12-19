《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局內訌，鮑威爾必鴿

《缸邊隨筆》美儲局鮑威爾一直謂美就業市場好，故可支持加息遏通脹；耶倫亦謂美國的就

業市場好，就算衰退些少，也無大礙。但市場並非如是想。



市場認為美國就業數據有水份，自６月起，質疑者一直每月對美就業數據嚴審，每月都謂美

國勞工部的職位增長有假。最近一次是謂美勞工部報大了２７０萬職位，本欄亦有文認同。今次

不再是市場的質疑，而是費城美儲局的研究報告，它指出美國的職位增長最少報大了１１０萬個

職位，留心，是最少報大了１１０萬個職位。



費城美儲局的研究報告發刊於２０２２年１２月１３日。



不要話筆者亂噏無依據，關鍵點是勞工部公布的就業職位增長累積數，還有費城報告所認為

真確的就業職位增長累積數，是少了的。市場質疑者則將真實的職位增長質低很多，在１０月時

已指美勞工部自今年３月起，報大了２７０萬個職位增長。



美國勞工市場不單被質疑在職位增長方面報大了數，而且更忽視了所增長職位的質素。自今

年３月至１１月，全職職位實際上是減少了３９﹒８萬個，Ｐａｒｔ－ｔｉｍｅ工是增了１９萬

個，而一人打Ｎ份工的工職是增加了２９﹒１萬個，這個職位的質素在勞工部的就業調查中，是

沒有調查到的。



美儲局可以倚賴這個錯誤的就業數據加多幾多息？不知，因為要等美國勞工部認錯，再修正

錯誤的數據，美儲局才會晴天霹靂地認錯或啞口無言側側膊？為甚麼有這個卡通指摘，因為費城

這個研究真可插鮑威爾背後兩刀，看右表便知。



耶倫是就業專家，她曾講過美國就業職位增長達１０萬個就是就業ＯＫ。今時４至６月的美

職位增長，按費城美儲局研究，是遠少於１０萬個！６月之後數據要再續研究，美儲局要怎面對

費城美儲局這個「內訌」就業職位增長研究？



這個費城美儲局的就業研究對投資者有何意義？這是個金礦，無論鮑威爾認錯還是側側膊，

市場會對鮑威爾任何鷹言，打個折扣。費城美儲局這個研究是發布於１２月１３日，再發酵多一

兩個星期，整個華爾街都知道美國就業數據有造假。只要美儲局一日不打倒費城美儲局這個就業

數據研究，就是間接承認此研究，你鮑威爾要真再硬加息？



２０２３年有８隻黑天鵝，其中一隻是美儲局減息２００點子。會否成真？



假的真不了，真的假不了，鮑鷹或要在２０２３年而不是２０２４年安息了。

《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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