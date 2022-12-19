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即市新聞

19/12/2022 08:15

《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局內訌，鮑威爾必鴿

　　《缸邊隨筆》美儲局鮑威爾一直謂美就業市場好，故可支持加息遏通脹；耶倫亦謂美國的就
業市場好，就算衰退些少，也無大礙。但市場並非如是想。
　
　　市場認為美國就業數據有水份，自６月起，質疑者一直每月對美就業數據嚴審，每月都謂美
國勞工部的職位增長有假。最近一次是謂美勞工部報大了２７０萬職位，本欄亦有文認同。今次
不再是市場的質疑，而是費城美儲局的研究報告，它指出美國的職位增長最少報大了１１０萬個
職位，留心，是最少報大了１１０萬個職位。
　
　　費城美儲局的研究報告發刊於２０２２年１２月１３日。
　
　　不要話筆者亂噏無依據，關鍵點是勞工部公布的就業職位增長累積數，還有費城報告所認為
真確的就業職位增長累積數，是少了的。市場質疑者則將真實的職位增長質低很多，在１０月時
已指美勞工部自今年３月起，報大了２７０萬個職位增長。
　
　　美國勞工市場不單被質疑在職位增長方面報大了數，而且更忽視了所增長職位的質素。自今
年３月至１１月，全職職位實際上是減少了３９﹒８萬個，Ｐａｒｔ－ｔｉｍｅ工是增了１９萬
個，而一人打Ｎ份工的工職是增加了２９﹒１萬個，這個職位的質素在勞工部的就業調查中，是
沒有調查到的。
　
　　美儲局可以倚賴這個錯誤的就業數據加多幾多息？不知，因為要等美國勞工部認錯，再修正
錯誤的數據，美儲局才會晴天霹靂地認錯或啞口無言側側膊？為甚麼有這個卡通指摘，因為費城
這個研究真可插鮑威爾背後兩刀，看右表便知。
　
　　耶倫是就業專家，她曾講過美國就業職位增長達１０萬個就是就業ＯＫ。今時４至６月的美
職位增長，按費城美儲局研究，是遠少於１０萬個！６月之後數據要再續研究，美儲局要怎面對
費城美儲局這個「內訌」就業職位增長研究？
　
　　這個費城美儲局的就業研究對投資者有何意義？這是個金礦，無論鮑威爾認錯還是側側膊，
市場會對鮑威爾任何鷹言，打個折扣。費城美儲局這個研究是發布於１２月１３日，再發酵多一
兩個星期，整個華爾街都知道美國就業數據有造假。只要美儲局一日不打倒費城美儲局這個就業
數據研究，就是間接承認此研究，你鮑威爾要真再硬加息？
　
　　２０２３年有８隻黑天鵝，其中一隻是美儲局減息２００點子。會否成真？
　
　　假的真不了，真的假不了，鮑鷹或要在２０２３年而不是２０２４年安息了。
《資深投資者　石鏡泉》
　
　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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