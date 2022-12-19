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19/12/2022 09:09

【香港政情】陸啟康：立法會補選過程暢順，選管會滿意整體安排

　　《經濟通通訊社１９日專訊》立法會選舉委員會界別補選投票昨日完成，選舉管理委員會（
選管會）主席陸啟康總結補選時表示，今次補選投票和點票過程都十分暢順，各項補選安排充分
體現公開、公平同誠實的原則，選管會滿意整體的安排。
　
＊點票約一小時完成＊
　
　　補選的點票工作由昨日（１８日）上午１１時４３分開始，於下午１２時４２分公布點票結
果，點票過程大約用了一小時完成。選舉主任於下午１２時５８分宣布選舉結果。
　　選管會感謝參與選舉工作的政府部門，特別是危機管理委員會成員，包括政制及內地事務局
、保安局、政府資訊科技總監辦公室、警務處、政府新聞處和律政司。陸啟康法官亦感謝醫務衞
生局和衞生署衞生防護中心就防疫措施給予寶貴意見。選管會亦感謝所有選舉委員會委員積極參
與和踴躍投票、候選人和競選團隊的合作，以及傳媒的廣泛報道，使補選的投票和點票過程在公
開、公平和誠實的情況下進行。
　
＊四名當選議員今早宣誓＊
　
　　政府將於今日上午１０時在立法會綜合大樓會議廳為四名２０２２年立法會選舉委員會界別
補選當選議員舉行宣誓儀式，並由行政長官李家超為當選議員監誓。宣誓具有法律約束力，政府
將於舉行宣誓儀式後公布有關宣誓是否有效。
　　行政長官李家超表示，這次補選是完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則後的首
次立法會補選。特區政府依法組織這次補選，為有志參與議政的愛國者提供公平、公正、公開的
選舉。他期望四位盡職履行責任，在行政主導、「愛國者治港」原則下，一起創造具建設性的議
政環境，與政府共同解決香港各種問題。他和政府團隊將繼續聯同立法會議員一起鞏固良好的行
政立法關係，保持良性互動和合作，共同為市民謀幸福，為香港謀發展。（ｃｌ）

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