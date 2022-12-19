【香港政情】陸啟康：立法會補選過程暢順，選管會滿意整體安排

《經濟通通訊社１９日專訊》立法會選舉委員會界別補選投票昨日完成，選舉管理委員會（

選管會）主席陸啟康總結補選時表示，今次補選投票和點票過程都十分暢順，各項補選安排充分

體現公開、公平同誠實的原則，選管會滿意整體的安排。



＊點票約一小時完成＊



補選的點票工作由昨日（１８日）上午１１時４３分開始，於下午１２時４２分公布點票結

果，點票過程大約用了一小時完成。選舉主任於下午１２時５８分宣布選舉結果。

選管會感謝參與選舉工作的政府部門，特別是危機管理委員會成員，包括政制及內地事務局

、保安局、政府資訊科技總監辦公室、警務處、政府新聞處和律政司。陸啟康法官亦感謝醫務衞

生局和衞生署衞生防護中心就防疫措施給予寶貴意見。選管會亦感謝所有選舉委員會委員積極參

與和踴躍投票、候選人和競選團隊的合作，以及傳媒的廣泛報道，使補選的投票和點票過程在公

開、公平和誠實的情況下進行。



＊四名當選議員今早宣誓＊



政府將於今日上午１０時在立法會綜合大樓會議廳為四名２０２２年立法會選舉委員會界別

補選當選議員舉行宣誓儀式，並由行政長官李家超為當選議員監誓。宣誓具有法律約束力，政府

將於舉行宣誓儀式後公布有關宣誓是否有效。

行政長官李家超表示，這次補選是完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則後的首

次立法會補選。特區政府依法組織這次補選，為有志參與議政的愛國者提供公平、公正、公開的

選舉。他期望四位盡職履行責任，在行政主導、「愛國者治港」原則下，一起創造具建設性的議

政環境，與政府共同解決香港各種問題。他和政府團隊將繼續聯同立法會議員一起鞏固良好的行

政立法關係，保持良性互動和合作，共同為市民謀幸福，為香港謀發展。（ｃｌ）

