【香港政情】四名當選立法會議員宣誓就任，李家超監誓

《經濟通通訊社１９日專訊》立法會選舉委員會界別補選昨天（１８日）舉行，民建聯陳永

光、新民黨何敬康、中大工程學院副院長黃錦輝和商湯科技香港公司總經理尚海龍當選，四人今

早在立法會會議廳宣誓，由行政長官李家超監誓。

主席台前掛上國旗和區旗，儀式開始時，立法會先奏唱國歌。

今次補選選出四名選委會界別議員，填補張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠加入政府後，出現

的議席空缺。（ｃｌ）



