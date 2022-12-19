【香港政情】消息：李家超周三赴京述職

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，行政長官李家超將於本周三（２１日）啟程到北京述
職。
前特首林鄭月娥去年１２月２０日至２３日，即與今年相若時間曾上京述職，期間獲國家主
席習近平和國務院總理李克強接見。（ｃｌ）
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