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19/12/2022 14:55

【香港政情】消息：李家超周三赴京述職

　　《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，行政長官李家超將於本周三（２１日）啟程到北京述
職。
　　前特首林鄭月娥去年１２月２０日至２３日，即與今年相若時間曾上京述職，期間獲國家主
席習近平和國務院總理李克強接見。（ｃｌ）
　

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