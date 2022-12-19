【香港政情】消息：李家超周三赴京述職

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，行政長官李家超將於本周三（２１日）啟程到北京述

職。

前特首林鄭月娥去年１２月２０日至２３日，即與今年相若時間曾上京述職，期間獲國家主

席習近平和國務院總理李克強接見。（ｃｌ）



