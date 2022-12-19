【香港政情】李家超確定四位新當議員宣誓有效

《經濟通通訊社１９日專訊》立法會選委會界別補選昨天舉行，民建聯陳永光、新民黨何敬

康、中大工程學院副院長黃錦輝和商湯科技香港公司總經理尚海龍當選，四人今早在立法會會議

廳宣誓，監誓人行政長官李家超確定四人的宣誓為有效宣誓。

今次補選選出四名選委會界別議員，填補張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠加入政府後，出現

的議席空缺。（ｃｌ）



