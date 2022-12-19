《經濟通通訊社１９日專訊》教育局發言人表示，教育局局長政治助理蕭嘉怡對２０１９冠
狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
蕭嘉怡工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀
錄。她最近一次上班日期為上周五（１６日）。
教育局局長蔡若蓮及副局長施俊輝每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。（ｃｌ）
19/12/2022 17:25
【新冠肺炎】教育局政助蕭嘉怡確診，蔡若蓮施俊輝快測陰性
《經濟通通訊社１９日專訊》教育局發言人表示，教育局局長政治助理蕭嘉怡對２０１９冠
狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
蕭嘉怡工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀
錄。她最近一次上班日期為上周五（１６日）。
教育局局長蔡若蓮及副局長施俊輝每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。（ｃｌ）
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