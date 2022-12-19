【外圍經濟】芯片製造商的股價反彈似乎為時過早

《經濟通通訊社１９日專訊》分析指，芯片製造商股價從１０月低點強勁反彈，但似乎為時

過早，因為經濟衰退的威脅籠罩著全球。

隨著資本支出、消費者信心和新訂單的下降，宏觀環境已經惡化。分析師下調芯片製造商的

盈利預測，因為該行業仍處於供應過剩狀態，預測半導體出貨量將在２０２３年觸底。

分析認為經濟低迷可能會推動消費設備以外的終端市場需求疲軟，從而導致芯片製造商的銷

售額和每股收益預期進一步下調。（ｒｃ）

