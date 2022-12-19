【外圍經濟】瑞士央行行長贊同瑞信減少投資銀行業務

《經濟通通訊社１９日專訊》瑞士國家銀行行長喬丹（Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｒｄａｎ）表示

，支持瑞信減少投資銀行業務。

喬丹受訪時表示，央行感謝瑞信專注於其優勢，即財富和資產管理，減少投資銀行業務。他

認為這會令瑞信的業務風險減少，從金融穩定的角度來看是件好事。

央行通常不對個別商業銀行發表評論，但這次瑞士央行做了一次例外。（ｒｃ）

