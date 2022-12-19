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19/12/2022 07:53

【企業盈喜】理士國際（００８４２）料全年純利增加高於一倍

　　《經濟通通訊社１９日專訊》理士國際（００８４２）公布，預計截至今年１２月３１日止
年度純利同比增加高於一倍。
　　該集團指，純利主因本年度電池業務收益及毛利均增加；業務運營中的分銷成本包括集裝箱
費用和運費、分銷費用和其他供應鏈成本和費用，此前由於全球ＣＯＶＩＤ－１９大流行的影響
而大幅增加，下半年逐漸恢復正常。
　　該集團預期於明年３月底前公布業績。（ｗｈ）

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