【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒６９億元，買友邦沽盈富

《經濟通通訊社１９日專訊》上周五（１６日）恒指低開２４點，報１９３４３點。最高升
２５２點報１９６２１點，最低跌２３８點報１９１３０點。恒指收報１９４５０點，升８２點
或０﹒４２％。
北水全日淨流出１５﹒６９億元，上日淨流入１９﹒０１億元。北水淨買入最多的個股依次
是友邦保險（０１２９９）、騰訊控股（００７００）、阿里健康（００２４１）；淨賣出最多
的依次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）。
主板成交１３６０﹒２６億元增加２８﹒８％。其中港股通成交３１６﹒８億元，佔總成交
２３﹒３％。
友邦保險跌０﹒０６％報８４﹒６元，北水淨買入２﹒５億元；騰訊控股跌０﹒２５％報
３１６﹒８元，北水淨買入１億元；阿里健康升２﹒０３％報８﹒０５元，北水淨買入４９００
萬元。
盈富基金升０﹒５６％報１９﹒６２元，北水淨賣出７億元；恒生中國企業升０﹒６％報
６７﹒１元，北水淨賣出３﹒７億元；美團跌０﹒５１％報１７５﹒９元，北水淨賣出２﹒２億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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友邦保險 （０１２９９） ２﹒５１
騰訊控股 （００７００） １﹒０３
阿里健康 （００２４１） ０﹒４９
藥明生物 （０２２６９） ０﹒２０
港龍中國地產 （０６９６８） ０﹒１４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －６﹒９６
恒生中國企業 （０２８２８） －３﹒７０
美團 （０３６９０） －２﹒２０
山東新華製藥股份 （００７１９） －１﹒３５
碧桂園 （０２００７） －０﹒２５
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