《日入而息》傳李家超周三赴京述職料討論通關，規管眾籌展開諮詢

《今天重點》

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消息指李家超周三赴京述職；據報李家超赴京述職將與內地討論通關事宜

港府就加強規管眾籌活動展開公眾諮詢，建議成立眾籌事務辦公室

中國恒大（０３３３３）抵押７億股恒大物業（０６６６６）遭斬倉，持股降至５１﹒７１％

騰訊（００７００）今回購１１０萬股，涉資３﹒５３億元

金管局向圓幣錢包科技公司發出儲值支付工具牌照；陳德霖旗下圓幣錢包獲ＳＶＦ牌照，短期內

正式推出服務

本港新增１５３８３宗確診，再多３９名患者離世

全國新增本土確診降至１９１８宗，北京新增２宗死亡；珠海對退熱藥品限購限價，七天限購６

粒零售價１元

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《即日市況》

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恒指全日低收９７點報１９３５２，中升漲３﹒５％膺表現最佳藍籌

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《深滬股市》

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滬綜指跌１﹒９２％守三千一，本土疫情加劇壓制情緒

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《美元匯價》

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鎊匯短線受壓，日圓相對靠穩

歐元最新報１﹒０６２９╱３２，日圓最新報１３５﹒９８╱００

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《公司資訊》

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維他奶（００３４５）推出全新企業網站，推進可持續發展的未來

和嘉控股（００７０４）更改財政年度結算日為３月３１日

ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４）今授出４９５０萬份購股權

消息指業聚醫療（０６９２９）公開發售超購逾１倍

無人零售商友寶在線再遞表上市，螞蟻持股近１７％

大快活（０００５２）新冠疫情屬５０年來最大打擊，惟最難時間已

過

微信鍵盤正式版上線，騰訊註冊多個「微信輸入法」圖形商標；騰訊

（００７００）今回購１１０萬股，涉資３﹒５３億元

長江生命科技（００７７５）完成收購澳洲Ｅｄｉｎｇｅｒ Ｅｓｔ

ａｔｅ葡萄園

天譽置業（０００５９）清盤呈請聆訊被押後

ＳｍａｒＴｏｎｅ（００３１５）夥ＴＰ－Ｌｉｎｋ推網絡解決方案

太保壽險香港推出尊尚會會員計劃，可獲內地養老社區入住資格

香港寬頻（０１３１０）成為交通銀行香港國際網球挑戰賽指定網絡

贊助商

匯豐：大灣區ＥＳＧ整體表現穩步提升，區域指數三年升近１５％；

匯豐推環球多元化實際回報基金盟，打造商用車一體化發展新動能

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《國企紅籌》

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中集車輛（０１８３９）與陝汽組戰略

瑞科生物（０２１７９）旗下帶狀疱疹疫苗獲得菲律賓藥監局臨床試

驗批准

環球醫療（０２６６６）附屬發今年第一期２０億元人民幣可續期公

司債券

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《神州民企》

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天韵國際（０６８３６）將推出新品水果粒維生素運動飲料及水果酵

素運動飲料

驢跡科技（０１７４５）向六名僱員授出７２４５萬股獎勵股份

中國油氣（００７０２）清盤呈請聆訊獲延期至明年２月２７日

天大藥業（００４５５）藥品獲納入新冠居家治療常用藥參考表

創夢天地（０１１１９）與深圳萬里通訂立業務合作協議

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《中國要聞》

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明年做好五大工作：支持住房改善、平台企業等

當前經濟恢復基礎不牢固，明年有望總體回升

１２月ＬＰＲ持穩是主流預期，五年期下調概率仍存

張文宏稱上海已進入新冠病毒快速感染期

首周末《阿凡達２》內地票房近４億，ＩＭＡＸ收逾億

深圳南山發放２億元消費券，一半用於汽車消費

上海數字經濟產業增加值已經超過５５００億元人民幣

深圳發布跨境貿易大數據平台，為首個地方試點

人行重啟１４天期逆回購，淨投放８３０億元

交通部表示不得限制人員流動，全面恢復道路客運服務

ＩＭＦ前副總裁朱民稱內地要擴大民居民消費

韓文秀稱中國經濟明年或總體回升，形成獨立向上軌跡

財政部許宏才稱中國今年新增減降退緩稅費逾４萬億

內地逾２００隻基金淨值強勢「逆襲」

中國噴氣式客機首進入海外市場

內媒表示小米啟大規模裁員，中國區個別部門裁減比例高達７５％

上海自貿區啟動本外幣合一銀行結算帳戶體系試點

北京表示群眾就醫用藥需求保障仍然「緊平衡」

內地汽柴油價三連降，每噸分別下調４８０和４６０元

１１月上海交通貨物運輸總量較去年同期降近兩成

上海首１１月消費零售額按年降９﹒１％，餐飲跌二成

上海１１月規上企業工業總產值按年增長２﹒５％

上海首１１月固投按年降２﹒６％，基建跌１５﹒５％

中俄兩國明起一連七日在東海舉行海軍聯合演習

上海表示惡意拖欠農民工工資將被納入「黑名單」

工信部原部長肖亞慶被雙開，降一級主任科員辦理退休

美團聯合中行向數字人幣新試點地區發放８０元禮包

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒７％，報１４４７８﹒４５點

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《俄烏開戰》

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歐盟致力達成天然氣價格上限，俄股市年內跌３５％

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《國際要聞》

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南韓首個月球探測器進入繞月飛行軌道

岸田內閣加稅擴軍惹民憤，多項民調支持率跌至低谷

輸世界盃決賽球迷洩忿，法國各地爆警民衝突

金正恩與妹妹罕有缺席父親去世１１周年參拜活動

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《外圍經濟》

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加入鐵路護士等工會，亞馬遜英國員工計劃下月大罷工

拜登政府購買３００萬桶原油，補充戰略石油儲備

新西蘭元的漲勢可能會減退

瑞士央行行長贊同瑞信減少投資銀行業務

聯儲局明年抗通脹將以薪酬作為重要指引

芯片製造商的股價反彈似乎為時過早

英特爾或押後德國建廠計劃，歐洲晶片業雄心現變數

贏世界盃有利出口，阿根廷未來兩季ＧＤＰ可望獲紅利

Ｍａｚａｒｓ暫停與幣安客戶合作，加密貨幣急跌

分析預料美國ＩＰＯ短期內不會復甦

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《大國博弈》

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商務部表示中國在世貿政策審議列舉美大規模歧視性政策

澳洲總理表示應中國邀請，外長黃英賢明日訪華

黃英賢明起訪華，中澳將舉行新一輪外交與戰略對話

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《其他消息》

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傳霍啟剛或出任藝術發展局主席，鄭志剛亦屬「黑馬」

四名當選立法會議員宣誓就任，李家超監誓

李家超確定四位新當議員宣誓有效

消息指李家超周三赴京述職；據報李家超赴京將與內地討論通關事宜

陸啟康稱立法會補選過程暢順，選管會滿意整體安排

黃錦輝稱宣誓過程緊張，要求重讀是好事

陳茂波料今年經濟收縮３﹒２％，預算案展開公眾諮詢

民建聯倡港鐵票價機制加入盈利指數，每宗事故罰款上限增至５０００萬

市建局表示多方面爭取資源應付收購開支

房協向出租屋邨租戶派１００元現金券，與民同賀７５周年

政府公布基層醫療健康藍圖，推廣一人一家庭醫生

本港１０月商品出口貨量跌１５﹒６％，首十月跌１１﹒５％

入境處及運輸署等指定網上服務即日起接受市民以「轉數快」繳費

金管局向圓幣錢包科技公司發出儲值支付工具牌照

金融學院報告指逾半香港金融機構參與氣候風險測量

深股通額度全日用４億元，外資結束三日淨流入；滬股通額度全日用１４﹒５億元，外資流出１

５億元

加息後首周十大屋苑周末成交大跌四成，創六周新低

美聯樓價指數按周跌０﹒６％，年初至今跌１４﹒４％

ＡＸＡ安盛夥Ｋｌｏｏｋ推出「Ｋｌｏｏｋ客路旅遊保」

Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ表示將物色遙距醫療及癌症早期檢測等併購機會

世邦魏理仕調查指港人傾向買樓多於租樓，千禧一代買樓意欲最高

內銀抗逆風，麥肯錫籲拓新收入來源

日清食品（香港）慈善基金與教大推出精英運動員獎學金

星展銀行推活期存款優惠高達５﹒５厘息

歐達禮稱本港國金中心地位繫於投資者對香港法治的信心

港大肝臟移植科主管表示本港或可納入內地器官共享機制

澳門明起入境放寬至持７２小時核酸證明，取消內地風險區規定

高力報告表示全球房地產市場逐步回穩並回歸理性

１０月中原城市租金回報率２﹒５８％，創近３年新高

經絡料明年樓價波幅３％－５％，按揭宗數回升一成

華僑永亨上調港元最優惠利率０﹒２５厘，明起生效

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《新冠肺炎》

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本港新增１５３８３宗確診，再多３９名患者離世

何栢良促取消學生快測大廈強檢，不公布無症狀個案

全國新增本土確診降至１９１８宗，北京新增２宗死亡

員工接連染疫，日本晶片商瑞薩北京廠停工

廣州日均５萬人發熱就診，門診和ＩＣＵ床位將倍增

廣州衛健委表示發熱就診續走高，料疫情下月上旬達高峰

據報內地大量醫護感染，醫院減員嚴重號召輕症工作

海南藥監表示個人售賣抗原試劑違法，最高罰貨值３０倍

湖南查處涉疫物資價格違法案，Ｎ９５口罩漲價近７倍

美國機構推測內地明年超百萬人死於疫情

調查指中國商業信心指數創十年低，本月商業活動大降

酒吧業界在今屆世界盃期間生意額較上屆跌三成

教育局政助蕭嘉怡確診，蔡若蓮施俊輝快測陰性

港府表示外傭合約彈性安排明年５月１日起終止

珠海對退熱藥品限購限價，七天限購６粒零售價１元

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