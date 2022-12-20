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即市新聞

20/12/2022 07:50

《國金頭條》全球經濟衰退風險上升，美股四連跌，納指挫１﹒５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美歐各大央行在年內最後一次議息一致維持鷹派路線，令經濟
在年底反彈的機會破滅。投資者擔憂明年衰退風險上升，美股連續第４個交易日下滑。
　　道指周一（１９日）跌１６２﹒９２點，或０﹒４９％，收３２７５７﹒５４點。納指跌
１５９﹒３８點，或１﹒４９％，收１０５４６﹒０３點。標普５００跌３４﹒７點，或
０﹒９％，收３８１７﹒６６點。
　　馬斯克捲入推特財政漩渦繼續拖累特斯拉股價，尾盤跌至１４９﹒８７美元，是２年多來首
次跌到１５０美元以下。馬斯克在推特詢問他「是否應該辭去推特負責人」一職，在１７５０萬
用戶回應中，有５７﹒５％認為應該。
　
＊金價再跌破１８００美元大關＊
　
　　美匯指數持平，紐約尾盤報１０４﹒６８。由於德國商業信心數據改善，歐元兌美元小漲
０﹒２％，至１﹒０６０５。對聯儲局維持高息政策的預期繼續打壓金價，紐約期金再度跌破
１８００美元，報每盎司１７８７﹒７０美元。
　　中國放寬新冠防疫措施推動油價走高，紐約期油升１﹒２％，至每桶７５﹒１９美元。布蘭
特期油漲１％，至每桶７９﹒８０美元。（ｊｆ）

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