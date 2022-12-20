《國金頭條》全球經濟衰退風險上升，美股四連跌，納指挫１﹒５％

《經濟通通訊社２０日專訊》美歐各大央行在年內最後一次議息一致維持鷹派路線，令經濟

在年底反彈的機會破滅。投資者擔憂明年衰退風險上升，美股連續第４個交易日下滑。

道指周一（１９日）跌１６２﹒９２點，或０﹒４９％，收３２７５７﹒５４點。納指跌

１５９﹒３８點，或１﹒４９％，收１０５４６﹒０３點。標普５００跌３４﹒７點，或

０﹒９％，收３８１７﹒６６點。

馬斯克捲入推特財政漩渦繼續拖累特斯拉股價，尾盤跌至１４９﹒８７美元，是２年多來首

次跌到１５０美元以下。馬斯克在推特詢問他「是否應該辭去推特負責人」一職，在１７５０萬

用戶回應中，有５７﹒５％認為應該。



＊金價再跌破１８００美元大關＊



美匯指數持平，紐約尾盤報１０４﹒６８。由於德國商業信心數據改善，歐元兌美元小漲

０﹒２％，至１﹒０６０５。對聯儲局維持高息政策的預期繼續打壓金價，紐約期金再度跌破

１８００美元，報每盎司１７８７﹒７０美元。

中國放寬新冠防疫措施推動油價走高，紐約期油升１﹒２％，至每桶７５﹒１９美元。布蘭

特期油漲１％，至每桶７９﹒８０美元。（ｊｆ）

