《套期保值－蕭猷華》恒指短線上望２００００點

《套期保值》美聯儲上周加息０﹒５％，合符預期，主席鮑威爾表示，通脹回落緩慢，而且

更提到，佔了ＰＣＥ核心個人消費開支約５５％的「非住屋相關的服務價格」，仍然高踞不下，

由於職位空缺持續，勞動力成本高企，招聘仍然困難，企業不願裁員，職位空缺遠超勞動力供應

。故此，鮑威爾指出，需要較長時間，服務業價格才能回落。言下之意，鮑威爾認為在失業率仍

然低企情況之下，美國通脹難以顯著回落。

另一方面，聯儲局局內委員在點陣圖顯示，預期２０２３年終端利率將較之前上升至５％至

５﹒２５％，繼續加息做法是合適，提醒市場要明白，恢復價格穩定，還有漫長的路要走，並預

期２０２４年前不會減息，鮑威爾再度發出「鷹」言論，美股三大指數上周跌約３％，但港股表

現硬淨，主要受到內地放鬆疫情檢疫措施，憧憬快將對外通關，加上美國上市公司審計監管委員

會ＰＣＡＯＢ表示，首次能夠對中國審計公司進行全面調查，中概股退市風險大降，對股市是正

面消息，不過，港股要再上升，必須要看到更多利好因素，預期內地股市走勢較好，美股聖誕前

或有粉色櫥窗，港股短線有機會上試２００００點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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