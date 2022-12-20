《神州民企》旭輝（８８４）折讓逾１４％配股，淨籌９﹒４６億元

《經濟通通訊社２０日專訊》旭輝控股（００８８４）今日與配售代理海通國際及摩根大通
協議，擬以先舊後新方式向不少於六名獨立承配人配發８﹒４億股，佔擴大股本８﹒０７％，每
股作價１﹒１４元，比上日收市價折讓１４﹒２９％，淨籌約９﹒４６億元用作償還現有債務及
一般企業用途。
旭輝配股完成後，控股股東林氏家族信託及其一致行動人士持股由５０﹒８９％攤薄至
４６﹒７８％。（ｍｈ）
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