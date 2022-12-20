《專家之言－李偉傑》明年有望通關，冀港股年底前挑戰２５０天線

《專家之言》中央經濟工作會議上周舉行，會議後指出擴大內需放在明年經濟工作首位，明

年要堅持穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，要把

恢復和擴大消費擺在優先位置，其中要優化調整疫情防控政策，順利度過流行期。此外繼續發揮

出口對經濟支撐作用，透過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，提升常態化監管水平，支

持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。房地產方面，須確保地產市場平穩發

展，紮實造好保交樓、穩民生、保穩定各項工作，防範化解優質頭部房企風險，堅持房住不炒。



＊科技平台盈利或回復增長，復常股下月中旬或迎新升浪＊



因此市場正憧憬科技平台企業在整改一年半後，反壟斷及二選一等政策維持常規化推進，配

合政策整改步伐，未來有望重新出現新業務價值提升及盈利回復增長期望，加上內地正為疫情做

好準備，網上平台經濟在現階段更不可或缺。雖然中央經濟工作會議強調支持內需擴大消費在優

先地位，但相關板塊早前已透支良好預期，加上內地迎接疫情高峰，「復常」概念股份中長線依

然看好，惟短期難免在高處作整固上落格局，等待下一輪炒作春節假期因素，估計大概１月中旬

配合疫情變化，零售、餐飲、體育用品、澳門股及航空股有望迎接新一個升浪。此外美股近期在

高位出現調整，不過港股今次並未有跟隨一同下跌，主要是因明年本港有望與內地通關，預料短

線港股在１８８００點至１９０００點見初步支持，期望今年年底前仍有力挑戰２５０天移動平

均線２０５００點。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯

繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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