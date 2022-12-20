《盤後部署》恒指走勢呈圓頂，潤地收跌逾５％宜守穩２５０天線

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數收報１９０９４，跌２５８點或１﹒３３％，主板成

交９６２﹒５８億元。國企指數收報６４７２，跌１３２點或２﹒００％。恒生科技指數收報

３９９６，跌１２８點或３﹒１２％。

港股下跌，恒指一度跌穿１９０００關，且看日線圖，恒指今日以陰燭下跌，走勢呈圓頂形

態，２０天線（現約１８８６６）不容有失，失守的話，預料會跌至１００天線（現約

１８２３７）才有初步支持。

上證綜合指數報３０７３，跌３３點或跌１﹒０７％，成交２６１７﹒１６億元人民幣。深

證成份指數報１０９４９，跌１７５點或跌１﹒５８％，成交１５０３﹒４６億元人民幣。



＊科技股跌幅顯著＊



科技股跌幅顯著，阿里（０９９８８）跌３﹒４５％，收報８４﹒０５元，該股成交約

５７２９萬股，涉資４８﹒１７億元，盤中高見８５﹒５５元，最低見８２﹒５元；騰訊

（００７００）跌３﹒４３％，收報３０９﹒４元；美團（０３６９０）跌１﹒８５％，收報

１７５﹒５元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌６﹒６６％，收報１６６﹒９元；快手

（０１０２４）跌４﹒８４％，收報６６﹒９元。

內地１２月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）維持不變，減息預期落空。另外，內房股「抽水潮

」持續亦拖累板塊氣氛，內房及物管股向下。



＊雅居樂及旭輝齊插約１７％＊



配股集資的雅居樂（０３３８３）大跌１７﹒４４％，收報２﹒３２元，該股成交約

４﹒７７億股，涉資１１﹒０８億元，盤中高見２﹒３９元，最低見２﹒２８元；另一隻配股集

資的旭輝控股（００８８４）大跌１６﹒５４％，收報１﹒１１元，該股成交約１５﹒４５億股

，涉資１７﹒５３億元，盤中高見１﹒１６元，最低見１﹒０９元。

碧桂園（０２００７）跌８﹒８１％，收報２﹒６９元，該股成交約３﹒３０億股，涉資

９﹒０３億元，盤中高見２﹒８６元，最低見２﹒６４元；龍湖（００９６０）跌６﹒６４％，

收報２３﹒９元；碧桂園服務（０６０９８）跌７﹒８３％，收報１８﹒４８元；華潤萬象生活

（０１２０９）跌４﹒４８％，收報３７﹒３元；中海外（００６８８）跌３﹒１１％，收報

２０﹒２５元。

另外，潤地（０１１０９）收跌５﹒１７％，報３３﹒９５元，該股成交約８３２萬股，涉

資２﹒８４億元，盤中高見３５﹒３５元，最低見３３﹒６元。

日線圖顯示，華潤置地今以大陰燭向下，一口氣跌穿１０天（現約３４﹒３３元）及２０天

線（現約３４﹒１８元），下一站宜守穩２５０天線（約３３﹒２元），此關不容有失，否則續

向下尋底，起碼要見１００天線（約３１﹒５元）才有初步支持。（ｋｙ）

