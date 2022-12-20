【國際要聞】澳洲工黨政府任命知華派前總理陸克文為駐美大使

《經濟通通訊社２０日專訊》澳洲工黨政府外長黃英賢即將訪華之際，據當地媒體報道，前
總理陸克文已獲任為駐美國大使，他將於明年初履新。
陸克文被視為澳洲政壇的「知華派」代表，積極主張中美避免衝突。他的任命進一步顯示澳
洲對亞太區政策正發生改變。
澳洲總理阿爾巴尼斯在宣布任命時稱：「作為一個在華盛頓與全球社區有聯繫的人，陸克文
將是一筆重要資產。」（ｊｆ）
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