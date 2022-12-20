【外圍經濟】澳洲央行公布本月會議紀要，曾考慮暫停緊縮周期

《經濟通通訊社２０日專訊》澳洲央行周二（２０日）公布本月６日貨幣政策會議紀要，顯
示會上曾考慮暫停運行了８個月的緊縮周期，但最終決定繼續加息，原因是經濟數據尚不支持政
策改變。
該次會議討論了３個選項，包括加息２５基點，加息５０基點和暫停加息。委員會最終決定
加息２５個基點，至３﹒６厘，並指出即使利率進一步上升，通脹也要數年時間才能回落到２％
至３％的目標。（ｊｆ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|FOCUS20/12/2022
【FOCUS】俄烏戰火滿300天 西方私心暗助普京
|財經熱話20/12/2022
【年終部署】憧憬與內地通關 港股仍有炒作空間？
|財經熱話20/12/2022
爭相配股抽水兼LPR下調預期落空 內房急挫可博反彈？
|財經熱話20/12/2022
《午市前瞻》成交淡靜不如等過年 民營房企常配股博反彈有風險
|財經熱話20/12/2022
【投資心態】吉利跌穿呢個位要止蝕？
|財經熱話20/12/2022
【回顧展望—缺電限價】八月供電緊張，電力股明年能否擺脫頹勢？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰