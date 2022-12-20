【外圍經濟】澳洲央行公布本月會議紀要，曾考慮暫停緊縮周期

《經濟通通訊社２０日專訊》澳洲央行周二（２０日）公布本月６日貨幣政策會議紀要，顯

示會上曾考慮暫停運行了８個月的緊縮周期，但最終決定繼續加息，原因是經濟數據尚不支持政

策改變。

該次會議討論了３個選項，包括加息２５基點，加息５０基點和暫停加息。委員會最終決定

加息２５個基點，至３﹒６厘，並指出即使利率進一步上升，通脹也要數年時間才能回落到２％

至３％的目標。（ｊｆ）

