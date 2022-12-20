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20/12/2022 15:14

【國際要聞】英倫銀行展示查理斯三世新鈔，２０２４年中開始流通

　　《經濟通通訊社２０日專訊》英倫銀行周二發布印有新國王查理斯三世頭像的新鈔，計劃在
２０２４年中開始流通，逐步取代印有女王頭像的舊鈔。新鈔票的背面將繼續印上已故前首相邱
吉爾、作家奧斯汀等的肖像。
　　印有女王伊利沙伯二世頭像的紙幣於１９６０年開始發行，共流通４７億張，價值８２０億
英鎊。另有２７０億枚印有女王頭像的硬幣。（ｊｆ）

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