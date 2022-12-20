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20/12/2022 18:12

《台股攻略－黃振宇》金融市場波動，台股顯著回落

　　《台股攻略》因日本央行意外上調日本１０年期公債殖利率上限，令日圓急漲，引發金融市
場波動，台股大型電子股急挫，令成交金額擴大至新台幣２６３６﹒７５億元，指數最終收
１４１７０點，跌２６３點，三大法人合計淨賣出新台幣１８１﹒５４億元，其中，外資錄得淨
賣出新台幣１０６﹒６億元。
　　電子股跌勢加劇，設計ＩＰ相關股的創意跌８﹒３％，Ｍ３１、世芯－ＫＹ、力旺、晶心科
及智原跌５﹒５％－７％。此外，欣興宣布下調今年至２０２４年的資本支出後，股價跌停。載
板相關廠商的南電跌６％，同欣電跌４﹒３％、景碩跌２﹒２％。其中，連日受到市場追捧的生
物科技股出現拋售潮，生達跌９﹒２％，南光、雃博、ＡＢＣ－ＫＹ、中化、羅麗芬－ＫＹ、神
隆、永信、科妍、寶齡富錦、國光生、景岳等跌４﹒６％－７﹒５％。鋼鐵市場需求回暖，佳大
升２﹒７％，威致升０﹒６％，新鋼、燁輝、盛餘、中鋼等升０﹒３％－１﹒３％。
　　法人指出，聯儲局暗示持續加息，加上適逢年底外資陸續休假，法人或基金在年底的粉飾櫥
窗效應乏力，短線宜先行觀望大型股表現，投資者宜保持觀望。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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