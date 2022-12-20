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即市新聞

20/12/2022 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》對持有長倉者不利的現象

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、必
需性消費業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現
為新東方（０９９０１）、九龍倉置業（０１９９７）與中國航空租賃（０２５８８），可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應
參考的股份，則宜首選創科實業（００６６９）、金斯瑞生物科技（０１５４８）與京東健康
（０６６１８）。
　　近期指數期權與絕大部分衍生權證的莊家皆以顯著偏低的引伸波幅開價，於預期相關資產價
格於短期內有秩序地上落時，嘗試吸引更多投資者入市持有期權長倉和衍生權證。一方面，投資
者不應預期莊家會於短期內將引伸波幅調高至合理，甚至偏高的水平，另一方面，他們至今已因
期權與衍生權證的時間值持續損耗，而從持有長倉者的身上賺取了不少時間值。上周相關資產的
歷史波幅回降，令上述引伸波幅的偏低幅度縮窄，情況對持有長倉者更為不利，因相關資產的動
力已經被確認減弱。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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