【虛幣世界】幣安同意收購Ｖｏｙａｇｅｒ，作價逾十億美元

《經濟通通訊社２０日專訊》外地傳媒報道，幣安已同意以１０﹒２２億美元的價格，收購
Ｖｏｙａｇｅｒ Ｄｉｇｉｔａｌ，幣安將向Ｖｏｙａｇｅｒ支付１０００萬美元誠意金。早前
Ｖｏｙａｇｅｒ已同意將其資產出售給現已倒閉的加密貨幣交易所ＦＴＸ，ＦＴＸ擊敗了競爭對
手Ｗａｖｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ和幣安獲得了競購，不過隨後ＦＴＸ宣布倒閉，幣安再次出手
。
比特幣在過去２４小時內下跌０﹒８％，在１６４００美元左右上落，分析指由於交易員對
美聯儲上周關於收緊貨幣政策的強硬信息感到持續緊張，美聯儲表示將盡力降低通貨膨脹，而股
市在新的一周開始時也出現下跌。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６４６８﹒０７元（美元．下同），升０﹒１８％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１７２﹒４９元，升０﹒４０％；艾達幣報
０﹒２５３２元，升０﹒１２％；瑞波幣報０﹒３３８９元，無升跌。（ｕｌ）
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