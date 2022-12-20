【虛幣世界】幣安同意收購Ｖｏｙａｇｅｒ，作價逾十億美元

《經濟通通訊社２０日專訊》外地傳媒報道，幣安已同意以１０﹒２２億美元的價格，收購

Ｖｏｙａｇｅｒ Ｄｉｇｉｔａｌ，幣安將向Ｖｏｙａｇｅｒ支付１０００萬美元誠意金。早前

Ｖｏｙａｇｅｒ已同意將其資產出售給現已倒閉的加密貨幣交易所ＦＴＸ，ＦＴＸ擊敗了競爭對

手Ｗａｖｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ和幣安獲得了競購，不過隨後ＦＴＸ宣布倒閉，幣安再次出手

。

比特幣在過去２４小時內下跌０﹒８％，在１６４００美元左右上落，分析指由於交易員對

美聯儲上周關於收緊貨幣政策的強硬信息感到持續緊張，美聯儲表示將盡力降低通貨膨脹，而股

市在新的一周開始時也出現下跌。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６４６８﹒０７元（美元．下同），升０﹒１８％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１７２﹒４９元，升０﹒４０％；艾達幣報

０﹒２５３２元，升０﹒１２％；瑞波幣報０﹒３３８９元，無升跌。（ｕｌ）



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