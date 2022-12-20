【回顧展望－缺電限價】八月供電緊張，電力股明年能否擺脫頹勢？

《經濟通通訊社余穎恒２０日專訊》今年８月份，內地多個省市持續受高溫天氣影響，導致

電力負荷急升，多個省市曾多次拉閘限電，電力股價格曾於８月反彈，但今年整體表現平平。有

專家預期，內地疫情防控措施有放寬跡象，天然氣及石油價格下跌，相信部分跌得過多的電力股

會有所好轉。



＊年初多省曾上調電價上限＊



早於今年１月，《路透社》報道指，印尼因家用電煤炭供應非常緊張，宣布將於今個月內暫

停煤炭出口，停泊在印尼海岸外的逾百艘運煤船處於進退維谷的狀態，等待政府是否會解除煤炭

出口禁令的消息，但其後印尼煤礦企業與當地貿易部長就煤炭出口禁令開會後取消。

作為中國最大煤炭進口國的印尼，去年１至１１月有超過六成煤炭出口輸入內地。有見印尼

暫停煤炭出口，據報有２０多個省上調高峰時段電價上限，在高峰時段最大升幅達到七成。報道

指，加價省份不乏工業重鎮，如江蘇、山東、陝西等。

之後又有印尼突然恢復煤炭出口的消息傳出，並擬制定煤炭稅作為中期解決方案，多隻電力

股單日大幅反彈，中國電力（０２３８０）曾漲逾半成。



＊四川８月中旬限電情況嚴重＊



國務院總理李克強曾考察西電東送電力調控中心，強調能源穩定供應是保障發展和穩物價的

重要支撐，今年要堅決杜絕拉閘限電。

不過，熱浪於今個夏季影響多個地方，內地部分省市曾發生較極端的天氣狀況。超過１３省

市曾發出高溫橙色預警，其中浙江南部、福建中東部、江西中部等地，氣溫超過４０度。山東、

河南、陝西、新疆用電負荷曾創歷史新高，持續高溫天氣嚴重影響供電。

此外，四川省供電情況較嚴重。由於四川有超過７５％發電來自水力，但旱情持續，水力發

電系統大受影響。該省政府於８月１５日直接發出工業電力用戶今起停產５天的緊急通知，對四

川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停，放高溫假，讓電於民。負責蘋果手表及

電腦組裝生產的富士康成都工廠停止生產６天，寧德時代、豐田汽車在四川廠房須停產，更波及

上汽乘用車、特斯拉等主機廠的零部件供應。



＊溫鋼城：潤電明年料可挑戰１７﹒５元＊



多隻電力股借勢反彈，尤其在８月１５日至８月１９日四川供電極為緊張的時間，部分電力

股升幅顯著。以該周計，潤電（００８３６）大漲２１﹒２７％；龍源電力（００９１６）漲

１５﹒５３％；中國電力漲１８﹒５３％。

不過，隨著內地８月尾開始降雨，供電情況逐步紓緩，電力股升勢終止，更於９至１０月出

現較大幅度的回調。中國電力９月１日的收市價４﹒３元，１０月３１日收市價為２﹒２７元，

期間累計有４７％跌幅；潤電９月１日收市價為１５﹒２１元，１０月３１日收市價為

１１﹒４２元，期間累計有２５％跌幅。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，電力

股年初出現較大幅度的回調，主要因為內地疫情反彈，多地實施封控措施，加深市場對經濟的擔

憂，拖累電力需求，惟隨著中央逐步放寬防疫措施，市民出行消費增加，工廠亦加快生產，有望

提高用電需求，明年走勢相信較２０２２年為佳。他又指，天然氣及石油價格下跌，有助降低發

電成本，是另一個改善電力股走勢的因素。

溫鋼城表示，潤電年內股價跌幅較大，自３月份開始更未能突破２５０天線，走勢較疲弱，

惟市場預期公司明年有２３％盈利增長，加上用電需求有望恢復，估計明年可挑戰１７﹒５元。

