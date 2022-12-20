【回顧展望－疫苗逆強】內地防疫逐步放寬，新冠概念翻炒點部署？

《經濟通通訊社２０日戚朗軒專訊》疫情肆虐第三年，除了康復患者未能完全恢復身體機能

外，市場亦彷彿得了「長新冠」。整個２０２２年，疫情所帶來的後遺症長期困擾股市；外地多

國逐漸轉向「與病毒共存」之際，中國內地維持「動態清零」，內地多城一度封控不斷，削弱經

濟，大市跌穿一關又一關。



＊Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐，內地強調動態清零＊



今年初，全球與Ｄｅｌｔａ變種病毒的對抗尚未完結，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種便悄然崛起。但

鑒於市場對新型變種一無所知，亦未知當時疫苗對變種是否有效，一眾疫苗股或概念股未見炒起

。期間，去年１２月底開拓藥業－Ｂ（０９９３９）公布旗下新冠口服藥普克魯胺「中期分析未

達到統計學顯著性」，拖累股價暴瀉７０％。

此後，Ｏｍｉｃｒｏｎ正式取代Ｄｅｌｔａ成為流行全球的主流病毒株，傳染力證實比

Ｄｅｌｔａ更強。為遏止疫情蔓延，中港採取更強硬的防疫措施，香港實施強制安心出行以及疫

苗通行證，內地則加強全民核酸檢測並實施全城封控，３月至４月期間深圳、上海等重要城市輪

流封控，其中上海以黃浦江為界實施分區封控，被當地人戲稱為「鴛鴦鍋封城」。

全市封控期間當地經濟活動亦要停擺，工廠暫停生產，零售店舖與餐廳亦須停業，港股工業

股、汽車股、零售股與餐飲股都受影響下跌，儘管國務院副總理劉鶴曾於３月釋中美關係緩和訊

息，亦未能扭轉市場對中國經濟衰退的憂慮，期間整個醫藥板塊受市況拖累，表現並不標青。



＊二十大後防疫逐步放寬＊



此後內地開展強硬封控，多個城市甚至只要有一宗確診便會實施區域封控並全民核酸，期間

中港股市受外圍加息周期拖累向下尋底，恒指自９月跌勢加劇，不斷創下新低。直至１０月中下

旬，市場憧憬中共二十大開幕前後將會放寬防疫措施，經常透過官媒評論文章猜測防疫風向。

１１月起出現更多放寬防疫訊號，個別新冠概念股正式落鑊。１０月底康希諾

（０６１８５）開始有炒起跡象，隨後則公布旗下吸入式疫苗克威莎霧優獲江蘇省採用，於１３

個城市開展接種，帶動康希諾股價於１１月２日單日急升超過６３％。

此外，上市未足一年的三葉草生物（０２１９７），１０月時公布已向中國、歐盟以及世衛

遷交旗下疫苗作為新冠候選疫苗申請，但股價至１１月起才跟隨勢頭炒起，期間三葉草疫苗獲內

地納入緊急使用許可，帶動股價於１１月最高見６﹒０９元，全月累升超過兩倍。



＊新冠口服藥股及網醫股炒起＊



因應坊間感染風險上升，民眾於是自行購買估計有助紓緩感染症狀藥物，包括感冒藥布洛芬

和中成藥連花清瘟等，各地相關藥物不時斷貨，即使有貨亦比平時貴兩至三倍，帶動主營上述兩

藥的新華製藥（００７１９）以及Ａ股以嶺藥業（深：００２６０３）股價大幅炒起。

線下防疫藥物斷貨，搶藥轉戰網上，民眾繼續不斷下單購藥，股價低殘的互聯網醫療股亦水

漲船高，三大網醫股同樣於１１月落鑊，期間阿里健康（００２４１）及京東健康

（０６６１８）公布業績表現亮眼推高升勢，其中阿里健康由１１月初３﹒５元水平拉升至１２

月中高見１０元以上，大升逾１﹒８倍。



＊新華製藥、康希諾中線值博＊



展望內地正持續放寬防疫限制，預期內地放寬同時會密切留意重症數字，將以醫療系統負荷

程度來設定放寬程度。觀望未來一年新冠於內地有轉為風土病傾向，首席防疫專家鍾南山更直指

若病毒未有引起肺炎症狀，便可改稱為「新冠感冒」。感冒藥布洛芬和連花清瘟按現行趨勢將成

為內地家用常備藥，穩定需求料對新華製藥股價有較大支持力度，但新華製藥目前股價飆升處於

較高水平，建議待回落至１１元至１１﹒８元１０天線附近再作部署。至於三葉草早前已宣布優

先把所有資源配置給新冠項目，看好發展不妨於２﹒５元水平部署。

另外，內地政策強調降低一老一幼高風險人口感染數字，儘管未有大舉谷針政策，內地依然

有提醒民眾接種疫苗。相對於肌注式疫苗，康希諾旗下吸入式疫苗對於長者及幼童的入侵性較細

，若未來內地政府有意加強老幼疫苗接種，吸入式疫苗將較為有利，亦利好康希諾股價，１００

天線約７０元附近為值得吸納水平。

