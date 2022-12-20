《談國論企－黎偉成》要擴大內需加快建設現代化產業

《談國論企》中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日舉行所作出的議決，五

項要綱舉目張的工作任務的其中重點，是：（１）要著力擴大國內需求，乃應對美國和歐洲等地

的主要市場經濟衰退使需求萎縮之道，和（２）要加快建設現代化產業體系，對提升製造和服務

業素質，使經濟社會升級，十分重要。中國要自力更生、自我創新，做好自己的事情，哪怕你美

國佬千方百計的圍堵攬炒封殺！



＊擴內需應對美歐衰退更強化經濟穩快增＊



先談（甲）要擴大內需，確有現實需求，理由為（ｉ）所面對的即時困擾是外需日趨疲弱，

不僅使中國的商品出口於２０２２年１１月份同比只是象徵式的上升１﹒９１％，較１０月份的

７％升幅有明顯收窄，而１－１１月份的平均增幅遂拖低至１１﹒９％而上年同期則增

１６﹒６％；更大問題，為（ｉｉ）美國和歐洲等主要市場，更面對經濟衰退、通脹壓力日甚、

央行大幅加息，以及疫情再度惡化等許許多多重大威脅和壓力。

尤其是中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２２年１１月份不僅延續１０月份幾乎全面收

縮劣況，經營活動預期更出現多時少見的收縮，此因出口新訂單指數於１１月份回落至４６﹒７

，環比跌０﹒９個百分點，顯示製造業出口新訂單在四季度保持三季度不斷轉差劣態，當然是受

困於境外經濟低迷的負面影響。內需，就毫無疑問成為支持經濟短線甚至中長期，穩定和發展的

一個相當重要的力量。

由是會議把著力擴大國內需求，包括要增強消費能力、改善消費條件和創新消費場景，作為

２０２３年重點工作的擺在優先位置的第一條，而恢復和擴大消費的舉措有（Ｉ）多渠道增加城

鄉居民收入。居民人均可支配收入於１－９月份達２﹒７６５萬元，同比名義增加５﹒３％，和

扣除物價因素後的實際增長為３﹒２％，皆有所提升，而是季的國內生產總值ＧＤＰ的同比增長

３﹒９％，反映出居民確受惠於經濟發展成果，故中央要讓城鄉居民增收的最新政策，肯定有值

得憧憬之處。

在增收的同時，會議還提出（ＩＩ）多項要支持消費的項目，包括：支持住房改善、新能源

汽車、養老服務等。

和（ＩＩＩ）在投資方面，有加快實施「十四五」重大工程、加強區域間基礎設施聯通等重

大項目，和強化相關項目的融資支持。還有，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短

板項目建設。

還有（ＩＶ）要繼續發揮出口對經濟支撐作用，積極擴大先進技術，重要設備、能源資源等

產品進口等相關措施。



＊加快建設現代化產業力抗美國技術封殺＊



至於（乙）第二條的「加快建設現代化產業體系」，當然是支持以內需為主的國民經濟發展

和提升的一個重要的重點，特別是（一）要圍繞製造業重點產業鏈，找準關鍵核心技術和零部作

薄弱環節，集中優質資源合力攻關，保證產業體系自主可控和安全可靠，確保國民經濟循環暢通

。凡此，無疑是強化內部產業和經濟發展的一個十分重大的舉措，但更細和深層次的分析，就予

人有感此舉乃有針對性的對美國佬在科技全面封殺，作出強力的反應。明智！

同樣重要的是（二）在能源、資源方面，要做好各方面的防備工作，作為國民經濟未來發展

，和應對美國可能在能源、資源對華的新一輪封殺的預防，做法包括有：（１）加強重要能源、

礦產資源國內勘探開發和增儲上產，（２）加快規劃建設新型能源體系，（３）提升國家戰略物

資儲備保障能力。

不僅新的現代化項目，甚至（三）傳統產業，也得提升，以便在全球產業分工中的地位和競

爭力，更要加快新能源、人工智能、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用提廣

。

和（四）數字經濟，亦要大力發展，但要在提升常態化監管水平底下，支持平台經濟企業在

引領發展、創造就業、國際競爭中，大顯身手。

更需要（五）抓住全球產業結構和布局調整過程中的孕育的新機遇，勇於開闢新領域、制勝

新賽道。此舉表面未有對準任何對象，但美國佬肯定聽之不快。

（評中央經濟工作會議之二）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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