午後恒指跌超過３５０點穿萬九關，內房股拖累大市氣氛

《經濟通通訊社２０日專訊》恒指連日未能向上突破，受美股憂慮經濟衰退影響，恒指午後

擴大跌幅至超過３５０點，失守１９０００整數心理關口。

連續第二日出現民營內房配股消息，雅居樂（０３３８３）繼上月再度宣布配股，先舊後新

折讓約１７﹒４％籌約６﹒１７億元，拖累股價現時跌１７﹒４４％，報２﹒３２元，以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅２０﹒５５％。

同時旭輝（００８８４）亦宣布先舊後新折讓１４﹒２９％配股籌９﹒５億，現跌

１５﹒０４％，報１﹒１３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１８﹒１２％，與雅居樂

雙雙領跌內房。



＊ＬＰＲ不變累內房＊



而且人民銀行公布，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒６５％，５年期以上

ＬＰＲ報４﹒３％，均維持不變，基本符合市場預期。ＬＰＲ不變同時有配股消息拖累，內房股

全板滿目瘡痍，藍籌內房普遍墊底；碧桂園（０２００７）跌７﹒８％暫為最差表現藍籌，報

２﹒７２元；碧桂園服務（０６０９８）跌７﹒０３％，報１８﹒６４元；龍湖（００９６０）

跌７﹒０３％，報２３﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒７５％；華潤萬象生

活（０１２０９）跌４﹒８７％，報３７﹒１５元；潤地（０１１０９）跌４﹒８９％，報

３４﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２９％。



＊科技股跟跌＊



重磅科技股一同捱沽；阿里（０９９８８）跌４﹒５４％，報８３﹒１元；美團

（０３６９０）跌３﹒６４％，報１７２﹒３元；騰訊（００７００）跌３﹒３１％，報

３０９﹒８元。

現時，恒生指數報１８９７５，跌３７６點或跌１﹒９５％，主板成交４９１﹒３１億元。

國企指數報６４３４，跌１７０點或跌２﹒５８％。恒生科技指數報３９８４，跌１４０點或跌

３﹒４１％。

即月期指新報１９０１１，跌４２９點，高水３５點。即月國指期貨報６４５２，跌１８５

點，高水１７點。即月科指期貨新報３９９８，跌１５０點，高水３１點。

上證綜合指數報３０７９，跌２７點或跌０﹒８８％，成交１６６３﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１０９７５，跌１４９點或跌１﹒３４％，成交２４７１﹒０８億元人民幣

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表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒７２元 跌７﹒８０％

龍湖（００９６０） ２３﹒８元 跌７﹒０３％

碧桂園服務（０６０９８） １８﹒６４元 跌７﹒０３％

中升控股（００８８１） ３９﹒２５元 跌６﹒１０％

舜宇光學科技（０２３８２） ９０﹒２５元 跌５﹒５５％

吉利汽車（００１７５） １１﹒５４元 跌４﹒７９％

海底撈（０６８６２） １９﹒２４元 跌４﹒７５％

潤地（０１１０９） ３４﹒０５元 跌４﹒８９％

華潤萬象生活（０１２０９） ３７﹒１５元 跌４﹒８７％

阿里（０９９８８） ８３﹒１元 跌４﹒５４％

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（ｈｃ）

