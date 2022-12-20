  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2022 17:46

《欣勢利導－陳欣》日本央行突然轉向，人民銀行寬鬆可期

　　《欣勢利導》距離任期完結不足４個月的日本央行行長黑田東彥，今日在議息會議上宣布調
整１０年期孳息曲線控制政策，上限由０﹒２５厘提高至０﹒５厘。此舉令市場措手不及，環球
資金瞬間開始回流日本，亞洲股市隨即急挫。
　　日本央行是次行動明顯為進一步調整貨幣政策鋪路，以應對逐步回升的通脹及國內外環境的
轉變。美元兌日圓受消息影響迅速由１３７下跌３％至１３３樓下，短線或進一步下測１３０關
口。
　　鄰居日本貨幣政策打響轉向前奏，環球央行也大多在緊縮進行中，但相信中國的貨幣政策不
會受到影響，將繼續維持相對寬鬆。畢竟早前的ＰＭＩ數據及上周公布的零售數據均呈現萎縮，
而防疫政策剛剛放開，疫情進入爆發期，市民亦需要時間適應「新常態」，故人行依然需要持續
實行寬鬆政策刺激經濟，預計明年初將下調進一步ＬＰＲ，以達穩增長目標。
　　雖然數據不佳，但外界普遍對中國經濟持有樂觀預期，認為明年經濟將因防疫政策改變而持
續復甦。市場憧憬、美元回軟及年尾結匯需求，料美元兌人民幣匯價在新年前後將繼續持穩於
６﹒９２至７算區間。《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning21/12/2022
熊麗萍：日圓或重新成為避險貨幣　港股仍聚焦內地疫情消息
人氣文章財經熱話21/12/2022
【虛幣世界】Auros Global因FTX問題遭清盤，公司計劃重組
人氣文章香港要聞20/12/2022
【新冠肺炎】周四起撤銷宴會人數上限　入酒吧及本地遊等毋須快測
人氣文章中國故事20/12/2022
《神州經脈》LPR持平符預期　滬綜指連跌四日　交投縮至兩月低
人氣文章財經熱話20/12/2022
滬深港通將擴容港交所反下挫　跌至咩位可吸納？
人氣文章專訪20/12/2022
【專訪】陶冬：人民幣結算石油只是時間問題（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金