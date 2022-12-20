《欣勢利導－陳欣》日本央行突然轉向，人民銀行寬鬆可期

《欣勢利導》距離任期完結不足４個月的日本央行行長黑田東彥，今日在議息會議上宣布調

整１０年期孳息曲線控制政策，上限由０﹒２５厘提高至０﹒５厘。此舉令市場措手不及，環球

資金瞬間開始回流日本，亞洲股市隨即急挫。

日本央行是次行動明顯為進一步調整貨幣政策鋪路，以應對逐步回升的通脹及國內外環境的

轉變。美元兌日圓受消息影響迅速由１３７下跌３％至１３３樓下，短線或進一步下測１３０關

口。

鄰居日本貨幣政策打響轉向前奏，環球央行也大多在緊縮進行中，但相信中國的貨幣政策不

會受到影響，將繼續維持相對寬鬆。畢竟早前的ＰＭＩ數據及上周公布的零售數據均呈現萎縮，

而防疫政策剛剛放開，疫情進入爆發期，市民亦需要時間適應「新常態」，故人行依然需要持續

實行寬鬆政策刺激經濟，預計明年初將下調進一步ＬＰＲ，以達穩增長目標。

雖然數據不佳，但外界普遍對中國經濟持有樂觀預期，認為明年經濟將因防疫政策改變而持

續復甦。市場憧憬、美元回軟及年尾結匯需求，料美元兌人民幣匯價在新年前後將繼續持穩於

６﹒９２至７算區間。《資深外匯分析師 陳欣》



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