【新冠肺炎】北京大學專家：春運以後還有一輪新的疫情

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強

在聯防聯控新聞發布會表示，在第一輪疫情快速增長的階段，隨著時間推移，感染人數的增加，

發病人數會趨緩，這是普遍規律。但是過一段時間以後，大規模的社會活動，包括春運以後或者

各種社交活動的廣泛開展以後，還有一輪新的疫情，這種疫情波浪型的出現，最終可能形成一定

的群體免疫屏障，發病率就會明顯下降，希望疫情不出現大規模的爆發。



＊新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭死亡歸類為新冠導致的死亡＊



對於一些殯儀館在超負荷工作，當前新冠死亡的判斷標準，王貴強表示，隨著奧密克戎毒株

的致病是明顯下降，中國疫苗接種廣泛普及，現在奧密克戎毒株感染以後主要在侵犯上呼吸道，

下呼吸道肺炎的比例是比較低的，當然也有一部分是存在著肺炎，而導致呼吸衰竭的這個情況很

少，從臨床實踐中也可以看到這一點，目前奧密克戎毒株感染以後導致死亡的主要原因還是基礎

病。老年人真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭的很少。

為了科學的、實事求是的反映新冠疫情造成的死亡情況，衛健委最近也組織專家進行了論證

，明確由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭導致的死亡，歸類為新冠病毒感染導致的死亡。而因

其他疾病、基礎病，比如說心腦血管疾病、心梗等等這些疾病導致的死亡，就不把它歸類為新冠

導致的死亡。

