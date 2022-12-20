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即市新聞

20/12/2022 12:11

《午市前瞻》成交淡靜不如等過年，民營房企常配股博反彈有風險

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報１９０８９，跌２６２點或１﹒３６％，主
板成交４５２﹒５億元。恒生中國企業指數報６４７５，跌１２９點或１﹒９６％。恒生科技指
數報４０１６，跌１０８點或２﹒６３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３１１﹒８元，跌８﹒６元或２﹒６８％，成交３５﹒７８億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒２元，跌２﹒８５元或３﹒２７％，成交２３﹒１５億元；美團收
報１７４﹒３元，跌４﹒５元或２﹒５２％，成交１３﹒６３億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊張智威：民企內房一跌齊齊跌＊
　
　　隔晚美股受國債孳息率上升拖累向下，港股早市偏淡，低見１９０１８頻臨１９０００大關
。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，投資者近期不妨先等一等，節日臨近資金
有欠積極，昨日大市總成交勉強守住１０００億元以上，料大市短期內中難有突破，恒指將於
１９４００上下３００點波動，最快於新年過後才再有活躍交投。
　　昨日合景泰富（０１８１３）剛公布配股，今日又有雅居樂（０３３８３）及旭輝
（００８８４）同日公布配股消息，其中雅居樂為繼１１月中再度配股。張智威指民營內房股密
集式配股並不意外，每次配股消息公布後都會引發股價大跌，雖然可以博反彈，但中長線仍難以
看好。他又指，如今日一樣，個別內房配股，但卻全板齊跌，故入手低殘內房後，即使持有股份
未再配股，其他股份公布配股市消息亦會拖累一同向下，故博反彈風險亦不細。（ｈｃ）

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