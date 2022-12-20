【專訪】陶冬：人民幣結算石油只是時間問題

《經濟通通訊社２０日專訊》中國最高層中東之行在海合峰會上宣布，「充分利用上海天然

氣交易所平台展開尤其貿易人民幣結算」，一語激起千層浪，瑞信亞太區財富管理部大中華區副

主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，事件顯示人民幣國際化被重新提到議事日程，

不過這次的國際化，和８年前大不相同。



他指，儘管中國與沙特阿拉伯這次在石油交易中部分使用人民幣結算並沒有達成協議，但相

信這只是時間的問題。因世界上第一大石油出口國和第一大石油進口國之間，雙方都有強烈的需

求將部分交易用美元以外的貨幣來結算，雙方談判更始於２０１６年。



隨著俄烏衝突爆發，美歐將金融交易、國際結算武器化，對於中國，必須在美元清算體系之

外準備備胎；至於沙特，亦必須分散財富，預防風險。



＊今次國際化不同於２０１３年＊



陶博認為，由於地緣政治風險的增加，大幅提高人民幣在海外的流通，既符合國家安全考量

，也適應國際貨幣生態體系的變化。中國不能把人民辛辛苦苦賺來的外匯，全部放在美國國債和

美元上，聽任聯儲濫印鈔票，聽任美國監管欲取欲舍。而世界上有越來越高的呼聲，尋求美元的

替代載體來進行貿易交易和財富承載，人民幣是其中一個選項。



除了美元資產和歐元資產之外，人民幣資產也是分散投資的必要選項，畢竟中國經濟已是世

界第二大經濟體，有著許多投資機會。而相比２０１３年提出的人民幣國際化，著眼點是資本項

目的資金跨境流通，這次的重點是放在建立起一個龐大的境外人民幣流通體系，通過貿易、金融

等方式，將人民幣籌碼派到世界各地。



他強調，儘管人民幣在可預見的未來還沒有取代美元國際地位的實力，「人民幣國際化

還有很長的路要走，但是我們已經上路了。」

