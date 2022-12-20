【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒７３億元，買旭輝沽騰訊

《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指低開１９５點，報１９１５６點。最高跌６９點報

１９２８３點，最低跌４６７點報１８８８５點。恒指收報１９０９４點，跌２５８點或

１﹒３３％。

北水全日淨流出２０﹒７３億元，增加３８５﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是旭輝控

股集團（００８８４）、小鵬汽車（０９８６８）、碧桂園（０２００７）；淨賣出最多的依次

是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）。



＊旭輝折讓逾１４％配股淨籌逾９億元＊



旭輝控股今日與配售代理海通國際及摩根大通協議，擬以先舊後新方式向不少於六名獨立承

配人配發８﹒４億股，佔擴大股本８﹒０７％，每股作價１﹒１４元，比上日收市價折讓

１４﹒２９％，淨籌約９﹒４６億元用作償還現有債務及一般企業用途。

旭輝配股完成後，控股股東林氏家族信託及其一致行動人士持股由５０﹒８９％攤薄至

４６﹒７８％。

主板成交９６２﹒５８億元減少４﹒４％。其中港股通成交２７５億元，佔總成交

２８﹒６％。

旭輝控股集團跌１６﹒５４％報１﹒１１元，北水淨買入２億元；小鵬汽車跌６﹒９％報

３７﹒１元，北水淨買入１﹒１億元；碧桂園跌８﹒８１％報２﹒６９元，北水淨買入０﹒９億

元。

騰訊控股跌３﹒４３％報３０９﹒４元，北水淨賣出９﹒２億元；快手跌４﹒８４％報

６６﹒９元，北水淨賣出６﹒２億元；美團跌１﹒８５％報１７５﹒５元，北水淨賣出２﹒２億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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旭輝控股集團 （００８８４） ２﹒０１

小鵬汽車 （０９８６８） １﹒０９

碧桂園 （０２００７） ０﹒９２

三葉草生物 （０２１９７） ０﹒５９

中國移動 （００９４１） ０﹒５２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －９﹒２２

快手 （０１０２４） －６﹒１８

美團 （０３６９０） －２﹒２１

香港交易所 （００３８８） －２﹒０３

藥明生物 （０２２６９） －０﹒６４

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