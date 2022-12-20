  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2022 16:06

《美元走勢－羅明立》日本央行似檢討政策，日圓一度急升

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３３﹒６３　１３７﹒４７　１３２﹒６６
　　歐元╱美元　１﹒０５９３　１﹒０６５２　１﹒０５７９
　　英鎊╱美元　１﹒２１３０　１﹒２２２３　１﹒２０８５
　　美元╱瑞郎　０﹒９２８８　０﹒９３０７　０﹒９２５５
　　美元╱港元　７﹒７８４２　７﹒７８５０　７﹒７７６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期一（１９日）德國公布１２月ＩＦＯ商業景氣指數回升至８８﹒６，美匯
指數在１０４－１０５之間反覆。聯儲局維持加息立場未能帶動美元持續回升，市場擔心美國經
濟會出現衰退，會削弱美元的吸引力，甚至改變聯儲局的貨幣政策立場。歐洲央行副行長德金多
斯表示，將會繼續加息以抑制通脹，同時不會考慮修改２％的中期通脹目標，以免影響央行的公
信力；亦有其它管委指，利率將處於高水平一段時間，通脹可能要在２０２４年才顯著回落。歐
元繼續在１０天線附近有支持，阻力在１﹒０６６０。
　　日本央行今日（２０日）議息後維持利率不變，但就出人意表地允許將１０年期國債孳息率
由０﹒２５％升至０﹒５％。市場認為此舉代表央行將逐步調整其貨幣政策，原因是央行手上已
持有過半的國債，通脹亦逐步回升，是時候檢討有關政策。日圓由１３７一度急升至
１３２﹒７０附近，央行行長稍後的發言要密切關注。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０６３０　１﹒０５００　１﹒０６７５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２２００　１﹒２０８０　１﹒２２５０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS20/12/2022
【FOCUS】俄烏戰火滿300天　西方私心暗助普京
人氣文章財經熱話20/12/2022
【年終部署】憧憬與內地通關　港股仍有炒作空間？
人氣文章財經熱話20/12/2022
爭相配股抽水兼LPR下調預期落空　內房急挫可博反彈？
人氣文章財經熱話20/12/2022
《午市前瞻》成交淡靜不如等過年 民營房企常配股博反彈有風險
人氣文章財經熱話20/12/2022
【投資心態】吉利跌穿呢個位要止蝕？
人氣文章財經熱話20/12/2022
【回顧展望—缺電限價】八月供電緊張，電力股明年能否擺脫頹勢？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金