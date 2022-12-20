《美元走勢－羅明立》日本央行似檢討政策，日圓一度急升

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３３﹒６３ １３７﹒４７ １３２﹒６６

歐元╱美元 １﹒０５９３ １﹒０６５２ １﹒０５７９

英鎊╱美元 １﹒２１３０ １﹒２２２３ １﹒２０８５

美元╱瑞郎 ０﹒９２８８ ０﹒９３０７ ０﹒９２５５

美元╱港元 ７﹒７８４２ ７﹒７８５０ ７﹒７７６６

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《美元走勢》星期一（１９日）德國公布１２月ＩＦＯ商業景氣指數回升至８８﹒６，美匯

指數在１０４－１０５之間反覆。聯儲局維持加息立場未能帶動美元持續回升，市場擔心美國經

濟會出現衰退，會削弱美元的吸引力，甚至改變聯儲局的貨幣政策立場。歐洲央行副行長德金多

斯表示，將會繼續加息以抑制通脹，同時不會考慮修改２％的中期通脹目標，以免影響央行的公

信力；亦有其它管委指，利率將處於高水平一段時間，通脹可能要在２０２４年才顯著回落。歐

元繼續在１０天線附近有支持，阻力在１﹒０６６０。

日本央行今日（２０日）議息後維持利率不變，但就出人意表地允許將１０年期國債孳息率

由０﹒２５％升至０﹒５％。市場認為此舉代表央行將逐步調整其貨幣政策，原因是央行手上已

持有過半的國債，通脹亦逐步回升，是時候檢討有關政策。日圓由１３７一度急升至

１３２﹒７０附近，央行行長稍後的發言要密切關注。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６３０ １﹒０５００ １﹒０６７５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２２００ １﹒２０８０ １﹒２２５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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