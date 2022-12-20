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20/12/2022 09:50

【新冠肺炎】李家超：下午交代放寬社距措施，將放寬飲宴人數上限

　　《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官李家超預告，醫務衞生局將於今日下午宣布進一步放
寬部分社交限制措施，包括放寬飲宴人數上限等。
　　他稱，政府會在有序、風險可控下放寬疫情管控措施，提到現時醫療系統承受壓力，因新冠
而要住醫的人數已超過４０００人，但實施入境「０＋３」前只有１０００多人，而冬季流感亦
會影響醫療壓力。但他強調，在政府放寬防疫後，市面已轉趨活躍，會向領導人報告香港實況。
（ａｃ）
　

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