【新冠肺炎】李家超：下午交代放寬社距措施，將放寬飲宴人數上限

《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官李家超預告，醫務衞生局將於今日下午宣布進一步放
寬部分社交限制措施，包括放寬飲宴人數上限等。
他稱，政府會在有序、風險可控下放寬疫情管控措施，提到現時醫療系統承受壓力，因新冠
而要住醫的人數已超過４０００人，但實施入境「０＋３」前只有１０００多人，而冬季流感亦
會影響醫療壓力。但他強調，在政府放寬防疫後，市面已轉趨活躍，會向領導人報告香港實況。
（ａｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|大行報告20/12/2022
【大行炒D乜】大摩仍然睇淡港交所 目標價維持$220
|開市Good Morning20/12/2022
黃師傅：調整市下擴容對港交所刺激作用微 315元以下始買入
|財經熱話20/12/2022
【虛幣世界】幣安同意收購Voyager，作價逾十億美元
|中國故事19/12/2022
《神州經脈》中經會大篇幅談房地產 疫情低氣壓滬指險守三千一
|專訪19/12/2022
【專訪】陶冬：美聯儲裹挾全球貨幣政策（有片）
|香港政情19/12/2022
【香港政情】立法會補選 陳永光、何敬康、黃錦輝及尚海龍當選
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰