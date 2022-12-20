  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2022 09:54

【新冠肺炎】勞福局局長新聞秘書確診，孫玉菡快測陰性

　　《經濟通通訊社２０日專訊》勞福局局長新聞秘書對新冠病毒核酸檢測呈陽性，最近沒有外
遊紀錄，最近上班日期為昨日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，而勞福局局長孫玉菡今
日亦有進行新冠病毒快速測試，結果為陰性。（ｂｎ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告20/12/2022
【大行炒D乜】大摩仍然睇淡港交所　目標價維持$220
人氣文章開市Good Morning20/12/2022
黃師傅：調整市下擴容對港交所刺激作用微　315元以下始買入
人氣文章財經熱話20/12/2022
【虛幣世界】幣安同意收購Voyager，作價逾十億美元
人氣文章中國故事19/12/2022
《神州經脈》中經會大篇幅談房地產　疫情低氣壓滬指險守三千一
人氣文章專訪19/12/2022
【專訪】陶冬：美聯儲裹挾全球貨幣政策（有片）
人氣文章香港政情19/12/2022
【香港政情】立法會補選　陳永光、何敬康、黃錦輝及尚海龍當選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金