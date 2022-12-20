【新冠肺炎】勞福局局長新聞秘書確診，孫玉菡快測陰性

《經濟通通訊社２０日專訊》勞福局局長新聞秘書對新冠病毒核酸檢測呈陽性，最近沒有外

遊紀錄，最近上班日期為昨日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，而勞福局局長孫玉菡今

日亦有進行新冠病毒快速測試，結果為陰性。（ｂｎ）

