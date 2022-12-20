《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官李家超將於明日（２１日）下午至２４日到北京述職
，向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。行政長官辦公室主任葉文娟和行
政長官私人秘書杜潔麗將會隨行。在李家超離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。
（ｂｉ）
20/12/2022 11:01
【香港政情】李家超明日赴京述職，特首辦主任等官員隨行
《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官李家超將於明日（２１日）下午至２４日到北京述職
，向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。行政長官辦公室主任葉文娟和行
政長官私人秘書杜潔麗將會隨行。在李家超離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。
（ｂｉ）
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