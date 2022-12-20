【新冠肺炎】政府下午３時舉行記者會，料公布進一步放寬社距措施

《經濟通通訊社２０日專訊》醫務衞生局副局長李夏茵今日下午３時就新冠肺炎疫情的最新
情況舉行簡報會，料公布進一步放寬社交距離措施，包括放寬飲宴人數上限等。
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏
將會出席。（ｂｉ）
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