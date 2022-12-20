政府：交椅洲人工島造價升至５８００億，擬建港島西至洪水橋鐵路

《經濟通通訊社２０日專訊》政府向立法會發展事務委員會，提交「明日大嶼」交椅洲人工

島研究的初步建議，目標在２０２５年下半年為填海工程申請撥款，同年底啟動工程，首批建成

的住宅發展最早可在２０３３年入伙。



＊人工島工程造價估算增至５８００億元＊



當局表示，建造成本方面，按２０１８年９月價格推算為５０００億元，如果純以土木工程

相關指數調整，今年第二季的項目總工程造價粗略推算，增至５８００億元。至於土地收益方面

，參考至上月的土地和物業成交價格，再引入較保守的市況假設，人工島的私人住宅和商業用地

賣地收入估計約７５００億元，而按測量師學會２０１９年２月估算，賣地收入約９７４０至

１１４３０億元。

文件指，人工島將由３個島嶼組成，稱為Ａ、Ｂ、Ｃ島，中間保留「Ｙ型」水道，填海範圍

共１０００公頃，當中２５０公頃作居住用途，興建１９萬至２１萬個住宅單位，公私營房屋比

例為七比三，可容納５０萬至５５萬人口，提供２７萬個就業職位，核心商業區佔地約１００公

頃，位於Ａ島東面，享有較近港島的地理優勢。



＊擬興建港島西至洪水橋鐵路＊



當局指，會以１５分鐘生活圈規劃７個社區，以環保集體運輸系統連接，又會興建港島西至

大嶼山東北連接路，全長約１３公里，建議於填海工程期間同步興建，爭取２０３３年完成。此

外，當局提出興建的港島西至洪水橋鐵路，全長約３０公里，在Ａ島及Ｃ島各設一個車站，鐵路

途經港島西、人工島、欣澳、屯門東，並伸延至北部都會區的洪水橋，早前規劃的鐵路起點為屯

門內河碼頭。

當局估計，人工島全面發展後，相關經濟活動每年可帶來約２０００億元增加值，佔本地生

產總值約７％，強調即使以較近期市況及保守假設，土地收益仍然高於工程造價，加上經濟活動

和基建價值，人工島符合社會及經濟效益。（ｂｉ）

