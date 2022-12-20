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20/12/2022 14:56

政府取消農曆新年煙花匯演，籌辦需時未能舉行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府表示，因應疫情，２０２３年農曆新年煙花匯演將會取消
。政府近日調整防疫措施，並容許社會舉辦更多大型活動，但由於農曆新年煙花匯演一般需時兩
至三個月籌辦，故未能及時舉行。（ｂｉ）

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