《本港經濟》本港１１月通脹１﹒８％，能源及衣履價格續明顯上升

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，今年１１月份整體消費物價按年上升

１﹒８％，輕微低於市場預期的１﹒９％，與１０月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓

困措施的影響，綜合消費物價指數在１１月的按年升幅（即基本通脹率）為１﹒７％，亦與１０

月份的相應升幅相同。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年１１月止的三個月的平均每月升幅為０﹒２％

，與截至今年１０月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的

升幅均為０﹒１％。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年１１月份的按年升幅分別為

１﹒８％、１﹒７％及１﹒８％，而今年１０月份的相應升幅則分別為２％、１﹒７％及

１﹒８％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年１１月

份的按年升幅分別為１﹒８％、１﹒７％及１﹒８％，在今年１０月份的升幅則分別為１﹒７％

、１﹒６％及１﹒８％。



＊能源相關項目和衣履價格續明顯上升＊



經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至今年１１月止的三個月的平均每月升

幅均為０﹒２％，而截至１０月止的三個月的相應升幅分別為０﹒１％、０﹒２％及０﹒２％。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至今年１１月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類

及丙類消費物價指數的平均每月升幅均為０﹒１％，與截至１０月止的三個月的相應升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年１１月份錄得按年升幅的類別為電力、燃

氣及水（上升１４﹒３％）、衣履（上升５﹒２％）、外出用膳及外賣（上升３﹒６％）、基本

食品（上升３﹒３％）、煙酒（上升１﹒７％）、交通（上升１﹒６％）、雜項服務（上升

１﹒６％）和雜項物品（上升０﹒４％）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年１１月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌

１﹒６％）和住屋（下跌０﹒１％）。



＊進口價格壓力料維持顯著，惟本地成本壓力輕微＊



政府發言人表示，１１月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅仍然相對較快，

能源相關項目和衣履價格繼續明顯上升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

發言人指，在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格壓力料會維持顯著，但本地成本壓力大

致輕微，總體而言應有助通脹在短期內保持溫和。政府會繼續留意情況。（ｂｉ）

