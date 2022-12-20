【新冠肺炎】本港新增１４９８２宗確診，再多３３人死亡

《經濟通通訊社２０日專訊》本港今日新增１４９８２宗新冠病毒確診，包括１４１１２宗

本地個案，輸入個案就有８７０宗，再多３３名患者死亡。

多３１間安老院舍及１０間殘疾人士院舍呈報陽性個案，涉及７５名院友及１３名員工確診

，１３８名院友被列為密切接觸者要檢疫。

８４０間學校共呈報３２６５宗陽性個案，包括２８０８名學生及４５７名教職員，５３間

學校共６２班要停課７天。（ｂｉ）

