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20/12/2022 17:00

【新冠肺炎】本港新增１４９８２宗確診，再多３３人死亡

　　《經濟通通訊社２０日專訊》本港今日新增１４９８２宗新冠病毒確診，包括１４１１２宗
本地個案，輸入個案就有８７０宗，再多３３名患者死亡。
　　多３１間安老院舍及１０間殘疾人士院舍呈報陽性個案，涉及７５名院友及１３名員工確診
，１３８名院友被列為密切接觸者要檢疫。
　　８４０間學校共呈報３２６５宗陽性個案，包括２８０８名學生及４５７名教職員，５３間
學校共６２班要停課７天。（ｂｉ）

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