《經濟通通訊社２０日專訊》本港今日新增１４９８２宗新冠病毒確診，包括１４１１２宗
本地個案，輸入個案就有８７０宗，再多３３名患者死亡。
多３１間安老院舍及１０間殘疾人士院舍呈報陽性個案，涉及７５名院友及１３名員工確診
，１３８名院友被列為密切接觸者要檢疫。
８４０間學校共呈報３２６５宗陽性個案，包括２８０８名學生及４５７名教職員，５３間
學校共６２班要停課７天。（ｂｉ）
20/12/2022 17:00
【新冠肺炎】本港新增１４９８２宗確診，再多３３人死亡
《經濟通通訊社２０日專訊》本港今日新增１４９８２宗新冠病毒確診，包括１４１１２宗
本地個案，輸入個案就有８７０宗，再多３３名患者死亡。
多３１間安老院舍及１０間殘疾人士院舍呈報陽性個案，涉及７５名院友及１３名員工確診
，１３８名院友被列為密切接觸者要檢疫。
８４０間學校共呈報３２６５宗陽性個案，包括２８０８名學生及４５７名教職員，５３間
學校共６２班要停課７天。（ｂｉ）
|中國故事20/12/2022
《神州經脈》LPR持平符預期 滬綜指連跌四日 交投縮至兩月低
|財經熱話20/12/2022
滬深港通將擴容港交所反下挫 跌至咩位可吸納？
|專訪20/12/2022
【專訪】陶冬：人民幣結算石油只是時間問題（有片）
|香港政情20/12/2022
【香港政情】李家超：明日起赴京述職 將反映市民冀與內地通關
|FOCUS20/12/2022
【FOCUS】俄烏戰火滿300天 西方私心暗助普京
|財經熱話20/12/2022
【年終部署】憧憬與內地通關 港股仍有炒作空間？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰