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20/12/2022 14:23

【新冠肺炎】消息：入酒吧及宴會免快測，主題樂園等撤人數上限

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府將進一步放寬社交距離措施，醫務衞生局副局長李夏茵今
午３時將見傳媒，放寬措施包括取消宴會人數限制，目前宴會人數上限是２４０人。
　　消息指，最快周四、即冬至（２２日）起，進入酒吧及出席宴會毋須再快速測試，主題樂園
及戲院亦撤銷入場人數上限，但口罩令維持。（ｂｎ）

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