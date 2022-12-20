【新冠肺炎】消息：入酒吧及宴會免快測，主題樂園等撤人數上限

《經濟通通訊社２０日專訊》政府將進一步放寬社交距離措施，醫務衞生局副局長李夏茵今

午３時將見傳媒，放寬措施包括取消宴會人數限制，目前宴會人數上限是２４０人。

消息指，最快周四、即冬至（２２日）起，進入酒吧及出席宴會毋須再快速測試，主題樂園

及戲院亦撤銷入場人數上限，但口罩令維持。（ｂｎ）

