《經濟通通訊社２０日專訊》醫務衞生局宣布進一步放寬社交距離措施，本周四（２２日）
起，撤銷餐飲處所如酒吧、酒館等表列處所的容量限制；撤銷宴會的人數上限；撤銷進入酒吧、
酒館、夜店、夜總會、宴會以及參與本地遊人士的快測要求；公眾娛樂場所、體育的戶外範圍，
及麻將天九耍樂處所容許飲食。口罩令和疫苗通行證要求則繼續維持。同時會與文化體育及旅遊
局和業界討論本地遊活動的人數限制。（ａｃ）
20/12/2022 15:18
【新冠肺炎】周四起撤銷宴會人數上限，入酒吧及本地遊等毋須快測
《經濟通通訊社２０日專訊》醫務衞生局宣布進一步放寬社交距離措施，本周四（２２日）
起，撤銷餐飲處所如酒吧、酒館等表列處所的容量限制；撤銷宴會的人數上限；撤銷進入酒吧、
酒館、夜店、夜總會、宴會以及參與本地遊人士的快測要求；公眾娛樂場所、體育的戶外範圍，
及麻將天九耍樂處所容許飲食。口罩令和疫苗通行證要求則繼續維持。同時會與文化體育及旅遊
局和業界討論本地遊活動的人數限制。（ａｃ）
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