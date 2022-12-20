【新冠肺炎】周四起撤銷宴會人數上限，入酒吧及本地遊等毋須快測

《經濟通通訊社２０日專訊》醫務衞生局宣布進一步放寬社交距離措施，本周四（２２日）

起，撤銷餐飲處所如酒吧、酒館等表列處所的容量限制；撤銷宴會的人數上限；撤銷進入酒吧、

酒館、夜店、夜總會、宴會以及參與本地遊人士的快測要求；公眾娛樂場所、體育的戶外範圍，

及麻將天九耍樂處所容許飲食。口罩令和疫苗通行證要求則繼續維持。同時會與文化體育及旅遊

局和業界討論本地遊活動的人數限制。（ａｃ）

