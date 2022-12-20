【新冠肺炎】醫衞局：有空間審視學生快測安排，大廈強檢正趨減少

《經濟通通訊社２０日專訊》醫務衞生局副局長李夏茵認為，有空間審視學生每天快測安排

，可於學生現時放假期間進行審視，再向教育局提出建議。此外，當局上周已表示會逐步減少向

住宅大廈發出強檢，事實上也正逐漸減少，下階段會研究會否使用快測代替核酸測試。

內地上周起不再公布無症狀感染數據。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港每

天公布的疫情數字均有統計新增感染個案有沒有症狀，在過去兩周，５８％的感染個案屬有症狀

個案，會觀察內地或其他地方公布數字的情況，再審視未來的呈報方式。（ａｃ）





