  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2022 16:00

【新冠肺炎】醫衞局：有空間審視學生快測安排，大廈強檢正趨減少

　　《經濟通通訊社２０日專訊》醫務衞生局副局長李夏茵認為，有空間審視學生每天快測安排
，可於學生現時放假期間進行審視，再向教育局提出建議。此外，當局上周已表示會逐步減少向
住宅大廈發出強檢，事實上也正逐漸減少，下階段會研究會否使用快測代替核酸測試。
　　內地上周起不再公布無症狀感染數據。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港每
天公布的疫情數字均有統計新增感染個案有沒有症狀，在過去兩周，５８％的感染個案屬有症狀
個案，會觀察內地或其他地方公布數字的情況，再審視未來的呈報方式。（ａｃ）
　
　

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS20/12/2022
【FOCUS】俄烏戰火滿300天　西方私心暗助普京
人氣文章財經熱話20/12/2022
【年終部署】憧憬與內地通關　港股仍有炒作空間？
人氣文章財經熱話20/12/2022
爭相配股抽水兼LPR下調預期落空　內房急挫可博反彈？
人氣文章財經熱話20/12/2022
《午市前瞻》成交淡靜不如等過年 民營房企常配股博反彈有風險
人氣文章財經熱話20/12/2022
【投資心態】吉利跌穿呢個位要止蝕？
人氣文章財經熱話20/12/2022
【回顧展望—缺電限價】八月供電緊張，電力股明年能否擺脫頹勢？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金