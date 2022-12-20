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即市新聞

20/12/2022 15:54

《小傳日記》呷哺呷哺愈凍愈開心，圓底上望９至１０銀！

　　《小傳日記》再過幾日就到聖誕節，下星期只有三個交易日，咁２０２２年股市交易就結束
，出年開啟新篇章！今年恒指都係延續２０２１年嘅跌勢，但以行業分類，一望就知同通脹相關
，一年計就以煤炭股表現最好，升幅達到９１﹒５５％。好明顯係因為能源價格高企，內地又缺
煤缺電，煤炭股當然表現強勁！第二位嘅農業產品就差好遠囉，成年累積升幅大約１５％。第三
位係黃金同貴金屬，升幅１２﹒６５％。但以過去三個月計，煤炭類股份跌咗５﹒８％，另外兩
類就分別升１２﹒３５％同７％。
　　依家市場炒內地復常，消費內需股應該最先受惠。我認為，呷哺呷哺（００５２０）主要喺
內地以「呷哺呷哺」品牌從事經營火鍋連鎖餐廳業務。依家天氣寒冷，行動無咁多限制對呢類季
節性生意有利。
　　從時間上睇，每年第一季都有一浸升幅，相信同農曆新年有關，第一天氣凍，第二消費力相
對較強。技術上，呷哺呷哺喺一年半以嚟呈現大圓底回升，由圖表睇１０銀先係短期主要阻力，
以現價計仲有超過三成升幅。另外，由周線圖睇，舊年８月以來嘅一浪高於一浪走勢未變，即係
未穿５﹒５銀都仲係上升浪，可以先喺２０天線大約６﹒３銀落一注，６銀齊頭再落第二注，
５﹒４銀止蝕，以９至１０銀作為獲利區，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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