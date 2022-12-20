港交所：開設紐約辦事處，繼續推進在歐洲開設辦事處計劃

《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）宣布開設紐約辦事處，將集團的國際布

局擴展至北美，以服務集團不斷增長的國際客戶群，又指香港是亞太地區的國際金融中心、投資

中心及風險管理中心，而紐約是北美地區的金融樞紐及世界級國際都市，在當地設立辦事處有助

於香港交易所強化「連接世界」的戰略。

港交所表示，Ｒｏｇｅｒ ＭｃＡｖｏｙ將出任董事總經理兼北美業務發展主管，他將帶領

紐約辦事處團隊為香港交易所在北美的客戶群提供服務。該辦事處也會推廣香港交易所旗下流動

性充裕的新股市場及二級市場、連接香港與中國內地市場之間的互聯互通機制，以及多元化的衍

生品產品，這些產品與服務共同構成了亞太地區最豐富的金融市場生態圈。

港交所提及，其紐約辦事處將以ＨＫＥＸ（Ｕ﹒Ｓ﹒）ＬＬＣ的名義運營，並會在未來幾個

月內組建團隊，讓香港交易所與該時區的投資者、市場參與者及不同的中介機構建立更好的聯繫

，幫助集團加強與區內客戶之間的關係。紐約辦事處將與香港交易所設立在上海、北京和新加坡

的現有辦事處互補，拓展集團的國際網絡，亦正繼續推進在歐洲開設辦事處的計劃，將適時公布

最新進展。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，港交所一直致力於支持全球客戶的業務增長，因此他非常

高興宣布開設港交所的紐約辦事處，期待繼續加深與當地投資者、企業、風險管理人的關係，連

接資本與機會，連接東西方市場。港交所將不斷提升市場的活力和吸引力、拓展互聯互通機制，

相信紐約辦事處未來在這些方面可以發揮重要作用。（ｂｎ）

