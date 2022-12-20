《真知灼見－溫灼培》紐元６５美仙料阻力重

《真知灼見》於１１月２３日議息會的聲明裏，紐央行揚言明年會繼續加息，並預期息率有

機會攀上５﹒５％才見頂。如屬實，以今天４﹒２５％息率水平，即紐元息率還有不少上升空間

。再者，倘若美息如聯儲局上周議息會所猜測於５﹒２５％見頂，這樣紐元日後息率將更具優勢

。相信正是上述因素，解釋了紐元自１１月２３日後，從大約６１﹒５０美仙水平一直走高並一

度突破６５美仙的主因。但問題是紐央行的預期又會否有點過於樂觀？



＊紐政府料明年經濟收縮＊



上周有幾件事項發生值得關注。首先，上周紐西蘭公布第三季ＧＤＰ按季按年比分別大幅上

升２％及６﹒４％，主要是受惠於經濟在疫後重啟。可惜，這已是第三季的事情。當觀察紐西蘭

房產協會（ＲＥＩＮＺ）公布的１１月平均樓價所見，按月按年比較則分別大跌２﹒８％及

１２﹒３％。明顯經歷了過去一年紐央行的大幅加息，已對當地樓市帶來負面影響。提防樓市走

弱會帶來財富收縮效應不利當地經濟發展。最後，擔心息率走高不利經濟，上周三（１４日）紐

西蘭政府更下調當地明年經濟預測。預期從２０２３年第二季開始，當地經濟將有機會陷入收縮

，並可能一直維持這情況到２０２３年底。當政府對經濟前景看法也這麼負面，紐央行還可大舉

加息嗎？紐央行於１２月及１月並無議息會，但提防當２月２２日重新議息時，或會改變其鷹派

政策，並對紐元匯價不利。



＊紐元短期料難上破６５美仙＊



不過，不是所有因素都利淡紐元，當中有兩個因素亦值得關注。中國對疫情的調控正逐步放

寬，倘內地一旦放寬跨境限制，以澳紐對中國經濟的緊密關系，不排除可對紐元同時帶來刺激。

就讓我們留意這一切的發展。但現階段所見，技術上似乎紐元要上破６５美仙會有一定困難，提

防可能要先作調整。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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