《容我世說－張翠容》美非峰會和非洲地緣政治惡夢

《容我世說》上周美國總統拜登在華盛頓舉行八年來首次「美非峰會」，共４０個國家５０

位非洲領袖參加，正當中美鬥爭劇烈，而非洲又是中國最積極開拓的大陸，拜登這個舉動自然引

起國際媒體關注。大家都在猜測，非洲會否變成新的冷戰棋子？



「美非峰會」八年前原由奧巴馬一手發起，接著特朗普上台，他在一次私密電話被人竊聽到

，他稱非洲為「沆糞」，而他也的確鄙視非洲，他在任期間美國和非洲關係跌到低點，美非峰會

被凍結。



拜登恢復美非峰會，並隆而重之，當然是衝著中國而來。不過，今年初當聯合國就俄烏戰爭

投票譴責俄羅斯時，非洲竟然有大部份國家選擇中立，令拜登猛然醒覺，美國是時候修復和非洲

的關係，聯非抗中俄。



可是，拜登在峰會中非常小心翼翼避談中國，以免給人口實強迫非洲國家靠邊站。他只談建

設，除大灑５５０億投資外，也邀請非洲聯盟（ＡＵ）加入Ｇ２０，並承諾推動非洲有代表加入

聯合國安理會。



雖然如此，美國國防部部長奧斯汀最後還是在峰會中，批評了中俄可能成為非洲的不穩定因

素。他這些論點早反映在白宮今年８月公布的《美國撒哈拉以南非洲戰略》（Ｕ﹒Ｓ﹒

Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ｔｏｗａｒｄ Ｓｕｂ－Ｓａｈａｒａｎ Ａｆｒｉｃａ）文件中。



事實上，對非洲人民來說，過去這麼多年以來，地緣政治早巳是他們最大的惡夢，大國在這

個大陸上的角逐和博奕，造成了非洲大陸一直動盪不安。非洲人民不禁問：難道非洲只是個單純

的地緣角力戰場，非洲人的命運必然要靠他國來決定？



在今次峰會中，儘管拜登說得如何冠冕堂皇，其焦點還是在地緣政治上，無論美國的民主黨

或是共和黨政府，都沒有分別，他們只視非洲如一場資源大戰，過去和現在也是如此。在這方面

，我們得從歷史上看。



有研究經濟歷史的專家都明白，非洲的豐富天然資源在過去推動了全球經濟，無論是用於製

造可口可樂的可樂，還是用於投在廣島那顆原子彈中的鈾，一樣來自非洲。非洲的資源為全球經

濟服務的歷史由來已久。我們甚至可以說，歐美乃是靠著非洲的資源推動了工業化。



不幸的是，非洲並沒有從西方的工業化中受益，只有世世代代被剝削和邊沿化，這反映了全

球經濟結構極度之不公。在大國眼中，要征服和控制非洲的天然資源至為重要，這不僅可助他們

工業化，並可強化他們的軍事助他們擴張勢力。



試想想，美國與非洲有９０％的貿易涉及石油、天然氣和採礦業，而在可採資源的地區裏，

必定存有軍事利益，無論從殖民時代到新殖民時代，不分哪個大國，軍火利益成主導力量，這同

時也是非洲的惡夢。



以索馬里為例，在整個舊冷戰期間，當時的蘇聯和美國都在爭奪索馬里北部的鈾礦，以及其

具重要貿易及戰略地位的海峽地區，並爭相向索馬里傾銷武器，這令該國變得無法治理，而且使

得非洲國家之間的衝突更加激烈。



軍事力量的角力推動大國加速榨取非洲的化石燃料，並積極開發更多的資源渠道，從而助長

非洲氣候危機。早前在埃及舉行的聯合國氣候高峰會，非洲代表已就此高呼，大國的工業軍國主

義在非洲所做成的破壞，卻要由非洲社區付出最沉重的代價。



今次美非峰會有為過去的錯誤撥亂反正嗎？當然沒有，美國仍然著眼於如何和中俄角逐於非

洲大陸，地緣政治的惡夢在非洲揮之不去。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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